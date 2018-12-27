PlayStation 5'in en müthiş özelliği meğer buymuş!
Sony'nin 2020 yılında satışa sunmayı planladığı yeni oyun konsolu PlayStation 5'le ilgili bugün çok çarpıcı bir detay ortaya çıktı. Şirkete yakın kaynakların iddiasına göre PlayStation 5'in en dikkat çeken özelliği, PS5 ile birlikte gelecek PS VR'ın 4K çözünürlük ve 240 FPS desteğini de sunacak olması.
PlayStation 5 için geri sayım sürüyor. Henüz bir yılı aşkın bir süre olmasına karşın yeni konsolla ilgili iddiaların ardı arkası kesilmiyor. Son olarak PS5 ile ilgili internete sızan bilgilere göre PS5 ile birlikte gelmesi beklenen PS VR'ın 4K çözünürlüğünü destekleyecek. 240 FPS desteğine sahip olacak olan cihazın kullanacağı işlemci de geçtiğimiz haftalarda belli olmuştu. AMD'nin Ryzen 8 Core işlemcisinden güç alması beklenen cihazın en çok merak edilen noktalarından biri ise fiyatı.
Elbette şu an için bir kesinliği olmamakla birlikte PS5'in 500 dolarlık fiyat etiketiyle geleceği konuşuluyor.
PS5 ile birlikte Microsoft'un da yine aynı sene içinde Xbox Anaconda isminde yepyeni bir oyun konsoluyla dünyanın karşısına çıkması bekleniyor.
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