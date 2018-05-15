PlayStation 5'i bekleyenlere kötü haber!
Sony'nin oyun konsolu PlayStation 4 2013 yılında piyasaya sürülmüştü. 3 yıl sonra da PlayStation 4 Pro sahneye çıktı. Peki PlayStation 5 ne zaman gelecek? Maalesef Sony'nin CEO'sundan bu konuda kötü haber geldi.
Konsolların yenisi çıkması için aradan 5 yıl gibi bir sürenin geçmesi gerekiyor. Bu mantıkta PlayStation 4'ün çıkışından 5 yıl geçmesinden dolayı kullanıcılar yeni konsolun bu sene çıkmasını bekliyordu. Ancak Sony CEO'su Shawn Layden konu ile ilgili açıklamasında "E3 2018 PS5 için doğru bir yer değil" dedi. Bu yüzden PlayStation 5'in önümüzdeki ay içinde tanıtılma şansı kalmamış oldu. Bu durum PSVR 2.0 için de geçerlilik göstereceğe benziyor.
Sony'nin hala yeni bir konsol duyurmamasının nedeni ise PlayStation 4 Pro. Bildiğiniz üzere 2 yıl önce PlayStation 4 Pro ile Sony yeni bir ara nesil başlatmıştı.
Bu yüzden şirketin PlayStation 5'in çıkış süresini uzattığı düşünülüyor. PS5'in özelliklerine gelecek olursak Sony bu konsolda ilk kez harici ekran kartı kullanacak. Bu yüzden yeni konsolun özelliklerinin sızdırılmaması için ellerinden geleni yapıyorlar.
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