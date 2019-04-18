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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
BBC Türkçe
18.04.2019 - 10:51, Son Güncelleme:

PlayStation 5 (PS5) ne zaman çıkacak?

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PlayStation 5 (PS5) ne zaman çıkacak?

Sony, PlayStation oyun konsolunun beşinci versiyonu hakkında ilk defa bilgi verdi. Oyun tutkunları PlayStation 5'in detaylarını sabırsızlıkla beklerken Japon şirketi bugüne kadar hiçbir detay paylaşmamıştı. Wired dergisine bir söyleşi veren Sony'nin sistem mühendisi Mark Cerny, yeni nesil konsolun daha hızlı, daha güçlü ve daha gelişmiş bir sese sahip olacağını açıkladı.

Ancak konsolu almak isteyenlerin en az 2020'ye kadar beklemesi gerekecek.

PlayStation 5 ile ilgili bilinenleri ve cevapsız kalan soruları derledik.

Daha hızlı yüklenen oyunlar

Yeni PlayStation, hard disk yerine çok daha hızlı olan katı hal diski (SSD) içerecek.

SSD'ler sayesinde oyunların yükleme süresi kısalacak.

Örneğin PS4'te Spider-Man oynayanlar, haritada başka bir yere gitmek istediklerinde 15 saniye beklemek zorunda kalıyordu.

Cerny'nin Wired'a gösterdiği ön izlemede bu sürenin 0,8 saniyeye düştüğü görülüyor.

Gelişmiş ses

Yeni nesil konsolun bir diğer artısı da ses sisteminde olacak.

Kendisinin de bir oyun tutkunu olduğunu söyleyen Cerny, PS3 ve PS4 sistemleri arasında ses açısından önemli bir gelişme yaşanmadığını ama bu sefer durumun farklı olacağını belirtiyor:

"Yeni konsolda ses deneyiminin ne kadar farklı olabileceğini göstereceğiz."

Cerny'ye göre PS5'te (oyun konsolunun isimlendirilmesinde bir değişikliğe gidilip gidilmeyeceği açıklanmadı) oyuncular yukardan, arkadan ve yanlardan gelen sesleri çok daha rahat bir şekilde ayırt edebilecek. Yeni konsolda ses deneyimini en iyi şekilde yaşamak için kulaklık kullanmak gerekecek.

Gelişmiş görsel deneyim

Yeni PlayStation'da Holywood'un özel efekt ekiplerinin kullandığı, yüksek işlemcilere ihtiyaç duyan görsel efektler kullanılacak.

Görüntüler daha iyi ve daha gerçekçi olacak.

Bir önceki nesil PlayStation'ın oyunları da yeni konsolda çalışacak.

Bilmediklerimiz
Bugüne kadar açıklanan bilgiler donanıma dair oldu.

Yanıtlarını bilmediğimiz sorular ise şöyle:

Ne zaman piyasaya çıkacak?
Fiyatı ne kadar olacak?
Konsolun adı ne olacak?

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