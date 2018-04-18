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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Teknoloji
18.04.2018 - 17:35, Son Güncelleme:

PlayStation 5 (PS5) ne zaman çıkacak?

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PlayStation 5 (PS5) ne zaman çıkacak?

Konsol sevenlerin merakla beklediği PlayStation 5'in ne zaman çıkacağı konusunda bazı bilgiler oraya çıktı. PlayStation 5 beklenenden önce gelebilir.

Sony'ye yapılan bir röportajda PlayStation 5'in ne zaman çıkacağı soruldu. Bu soruya Sony Interactive Entertainment America ve Worldwide Studios Şefi Shawn Layden, "günün birinde çıkacak" cevabını verdi. Yani buradan çıkardığımız sonuca göre PlayStation 5'in çıkmasına oldukça uzun bir zaman var. Bu zaman 2020 olarak tahmin ediliyordu. Ancak son çıkan bilgilere göre bu tarih 2019'a çekilmiş olabilir. Ama şunu da belirtmek gerekir ki, konsolun çıkışı 2019'un ilk ayları ya da ortası değil son ayları olacaktır. PlayStation 5'in çıkış tarihi ile ilgili şirkete yakın kaynaklardan gelen bir başka iddia ise, konsolun 2018 E3'te tanıtılacağı yönünde. Henüz ortada cihazın çıkış tarihi ile ilgili net bir bilgi olmasa da, cihaz kesinlikle 4K görüntü kalitesi ile gelecek. 

Şuan bulunan PS4 Pro sürümü ile Sony, Microsoft'un konsolu Xbox One X'in oldukça gerisinde kalmıştı. Bu yüzden şirket donanım konusunda zirveye oynayabilir. Ayrıca PlayStation 5'te, tam anlamıyla Zen işlemcilere geçileceği yönünde iddialar bulunuyor. Ekran kartı ve işlemcinin ise AMD tarafından sağlanacağı tahmin ediliyor. Bunun sebebi olarak ise AMD'nin özelleştirme imkanı sunması gösteriliyor. Ayrıca PlayStation 5'in en az 8 TFLOPS olması bekleniyor. Yani saniyede en az 8 trilyon kayan nokta yapması bekleniyor. 

PlayStation 5 ne kadar olacak?

PlayStation 5'in şuana kadar Sony'nin çıkardığı en yüksek fiyatlı konsol olacağı yönünde söylentiler bulunuyor. İnternette bulunan söylentilere göre PlayStation 5, ortalama 500 dolar gibi bir fiyat etiketi ile kullanıcılara sunulabilir. Yani bunu TL'ye çevirirsek şu an ki dolar kuru üzerinden 2036 TL yapıyor. 

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