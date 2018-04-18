PlayStation 5 (PS5) ne zaman çıkacak?

Sony'ye yapılan bir röportajda PlayStation 5'in ne zaman çıkacağı soruldu. Bu soruya Sony Interactive Entertainment America ve Worldwide Studios Şefi Shawn Layden, "günün birinde çıkacak" cevabını verdi. Yani buradan çıkardığımız sonuca göre PlayStation 5'in çıkmasına oldukça uzun bir zaman var. Bu zaman 2020 olarak tahmin ediliyordu. Ancak son çıkan bilgilere göre bu tarih 2019'a çekilmiş olabilir. Ama şunu da belirtmek gerekir ki, konsolun çıkışı 2019'un ilk ayları ya da ortası değil son ayları olacaktır. PlayStation 5'in çıkış tarihi ile ilgili şirkete yakın kaynaklardan gelen bir başka iddia ise, konsolun 2018 E3'te tanıtılacağı yönünde. Henüz ortada cihazın çıkış tarihi ile ilgili net bir bilgi olmasa da, cihaz kesinlikle 4K görüntü kalitesi ile gelecek.

Şuan bulunan PS4 Pro sürümü ile Sony, Microsoft'un konsolu Xbox One X'in oldukça gerisinde kalmıştı. Bu yüzden şirket donanım konusunda zirveye oynayabilir. Ayrıca PlayStation 5'te, tam anlamıyla Zen işlemcilere geçileceği yönünde iddialar bulunuyor. Ekran kartı ve işlemcinin ise AMD tarafından sağlanacağı tahmin ediliyor. Bunun sebebi olarak ise AMD'nin özelleştirme imkanı sunması gösteriliyor. Ayrıca PlayStation 5'in en az 8 TFLOPS olması bekleniyor. Yani saniyede en az 8 trilyon kayan nokta yapması bekleniyor.

PlayStation 5 ne kadar olacak?

PlayStation 5'in şuana kadar Sony'nin çıkardığı en yüksek fiyatlı konsol olacağı yönünde söylentiler bulunuyor. İnternette bulunan söylentilere göre PlayStation 5, ortalama 500 dolar gibi bir fiyat etiketi ile kullanıcılara sunulabilir. Yani bunu TL'ye çevirirsek şu an ki dolar kuru üzerinden 2036 TL yapıyor.