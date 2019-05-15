PlayStation 5 oyun tarafında Google'ı vuracak
Sony'nin 2020 yılında tanıtması beklenilen yeni oyun konsolu PlayStation 5, sadece PS4 Pro'nun bir üst sürümü olmakla kalmayıp, Google'ın 'devrim' olarak sunduğu oyun platformu Google Stadia'yı da hedef alacak. İşte PS5'in en dikkat çeken özelliği...
Sony'nin aldığı yeni bir patent, kafaları karıştırdı. PS5'in kablosuz bağlantı yoluyla görüntü ve sesi aktarabildiğini gösteren patent görüntüsü, PS5'in Google Stadia platformuna rakip olması bekleniyor. Google, geçtiğimiz aylarda duyurduğu Google Stadia platformuyla oyuncuların herhangi bir konsola bağlı olmaksızın internet üzerinden bağlandıkları sunucular ile birlikte birçok oyunu en yüksek çözünürlükte ve performansta oynayabileceğini duyurmuştu. Oyuncuların yapması gereken tek şey Google Stadia platformunun kontrolörünü eline almak ve hızlı bir internet bağlantısıyla konsolsuz oyun deneyimi yaşamak...
Elbette PS5'in hangi özelliklerle geleceğinin tartışıldığı bugünlerde böylesi bir patentin internete sızması tesadüf değil. Her ne kadar Sony cephesinden konuyla ilgili bir açıklama gelmese de, şirketin Google Stadia platformunun benzeri bir sistem üzerinde çalıştığı akıllara geliyor.
Patent görüntüsüne baktığımızda uzaktan oyun oynamak dışında bu özellik ile birlikte bilgisayarınıza aktarılan oyun, bilgisayarınızın klavye ve faresiyle de oynanabilir hale geliyor. Yani çoklu cihaz desteğinden söz ediyoruz.
Elbette PS5'in böyle bir özellik sunmasıyla kullanıcısından aylık abonelik ücreti alma ihtimali de hayli yüksek.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle