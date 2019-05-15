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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
15.05.2019 - 07:44, Son Güncelleme:

PlayStation 5 oyun tarafında Google'ı vuracak

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PlayStation 5 oyun tarafında Google'ı vuracak

Sony'nin 2020 yılında tanıtması beklenilen yeni oyun konsolu PlayStation 5, sadece PS4 Pro'nun bir üst sürümü olmakla kalmayıp, Google'ın 'devrim' olarak sunduğu oyun platformu Google Stadia'yı da hedef alacak. İşte PS5'in en dikkat çeken özelliği...

Sony'nin aldığı yeni bir patent, kafaları karıştırdı. PS5'in kablosuz bağlantı yoluyla görüntü ve sesi aktarabildiğini gösteren patent görüntüsü, PS5'in Google Stadia platformuna rakip olması bekleniyor. Google, geçtiğimiz aylarda duyurduğu Google Stadia platformuyla oyuncuların herhangi bir konsola bağlı olmaksızın internet üzerinden bağlandıkları sunucular ile birlikte birçok oyunu en yüksek çözünürlükte ve performansta oynayabileceğini duyurmuştu. Oyuncuların yapması gereken tek şey Google Stadia platformunun kontrolörünü eline almak ve hızlı bir internet bağlantısıyla konsolsuz oyun deneyimi yaşamak...

Elbette PS5'in hangi özelliklerle geleceğinin tartışıldığı bugünlerde böylesi bir patentin internete sızması tesadüf değil. Her ne kadar Sony cephesinden konuyla ilgili bir açıklama gelmese de, şirketin Google Stadia platformunun benzeri bir sistem üzerinde çalıştığı akıllara geliyor.

PlayStation 5 oyun tarafında Googleı vuracak

Patent görüntüsüne baktığımızda uzaktan oyun oynamak dışında bu özellik ile birlikte bilgisayarınıza aktarılan oyun, bilgisayarınızın klavye ve faresiyle de oynanabilir hale geliyor. Yani çoklu cihaz desteğinden söz ediyoruz. 

Elbette PS5'in böyle bir özellik sunmasıyla kullanıcısından aylık abonelik ücreti alma ihtimali de hayli yüksek. 

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