PlayStation 5 ne zaman satışa çıkacak? Fiyatı ne olacak?
Sony'nin uzun zamandır beklenen yeni oyun konsolu PlayStation 5 ne zaman satışa çıkacak? Beklenen fiyatı ne olacak?
Elde edilen sızıntılara göre Sony'nin merakla beklenen oyun konsolu Playstation 5'in çıkış tarihi ve fiyatı ortaya çıktı. Şirkete yakın kaynakların iddiasına göre PlayStation 5'in en dikkat çeken özelliği, PS5 ile birlikte gelecek PS VR'ın 4K çözünürlük ve 240 FPS desteğini de sunacak olması.
Sony'nin 2020 yılında satışa sunmayı planladığı yeni oyun konsolu 2TB dahili depolama alanına sahip olacak. Bununla beraber 8K yükseltme seçeneği ve dokunmatik ekranlı DualShock 5 gibi özelliklerin de gelmesi bekleniyor.
PlayStation 5 için geri sayım sürüyor. Henüz bir yılı aşkın bir süre olmasına karşın yeni konsolla ilgili iddiaların ardı arkası kesilmiyor. Şu an için bir kesinliği olmamakla birlikte PS5'in PS4'ten 100 dolar daha düşük fiyata yani 500 dolarlık fiyat etiketiyle geleceği konuşuluyor.
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