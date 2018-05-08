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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Teknoloji
08.05.2018 - 08:43, Son Güncelleme:

PlayStation 5 ne zaman çıkacak? PS5 fiyatı ne kadar?

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PlayStation 5 ne zaman çıkacak? PS5 fiyatı ne kadar?

PlayStation 5 için uzun süredir çalışmalarını sürdüren Sony, kullanıcılarına büyük bir sürpriz yapmaya hazırlanıyor. Henüz netleşmese de Sony'nin yakın gelecekte PlayStation 5 (PS5) bombasını patlatması bekleniyor. Oyun konsolu pazarını hayli hareketlendirmesi beklenen PlayStation 5 hem tasarım olarak hem de özellikleri bakımından PS4 Pro'ya göre hayli farklı olacak. Peki PlayStation 5 ne zaman çıkacak? PS5 fiyatı ne olacak? İşte PlayStation 5'le ilgili merak ettiğiniz en önemli noktalar...

Sony Interactive Entertainment America ve Worldwide Studios Şefi Shawn Layden PlayStation 5'le ilgili önemli açıklamalar yaptı. PlayStation 5’le ilgili olarak “günün birinde çıkacak” diyerek ucu açık bir cevap vermeyi seçen Layden, konsolun önünde hala zaman olduğunu gösterdi. Şirkete yakın kaynaklardan edinilen bilgilere göre ise PS5’in 2018’de E3’te tanıtılması planlanıyor.

Yeni konsol ne zaman çıkacak bilemeyiz, ancak yeni konsolun kesinlikle “gerçek” 4K kalitesini desteklemesi gerektiğini biliyoruz. PC oyuncuları sağlam bir sistem kurarak oyunları rahatlıkla 4K’da oynayabiliyorlar. Bu durum PS4 ve diğer konsol oyuncuları için mümkün değil. Gerek PS4 Pro gerekse de Xbox Scorpio gibi cihazlarla 4K’ya yaklaşılmış olunsa da, gerçek 4K’nın yeni konsollarla birlikte gelmesi bekleniyor.

Endüstri analisti Michael Pachter, daha önce de sık bir şekilde bir sonraki PlayStation konsolunun 2019 veya 2020 yıllarında, PS4 satışları yavaşlamaya başladığında ortaya çıkacağını söylüyordu. Şu anda da PS4 Pro'nun muhtemelen yeni taban model olacağını düşündüğünü belirtiyor.

Şu andaki konsol jenerasyonu, PS4 Pro ve Xbox One X gibi geliştirmeleri de sayarsak, dört yaşına girmiş durumda. Ubisoft'un CEO'su Yves Guillemot'un sözlerine göre, bir sonraki nesle kadarsa en azından iki yıl daha beklememiz gerekecek.

Kısa zaman önceki yatırımcı görüşmesi sırasında Guillemot düşüncesinin mantığını açıklayarak "Sony, PlayStation 4 Pro'yu geçtiğimiz yıl ve Microsoft, Xbox One X'i bu yıl yayımladığı için, yeni bir şey sunulmadan önce önümüzde en az iki yıl olduğunu düşünüyoruz" cümlesini kurmuştu. Bu açıklama oldukça mantıklı gözüküyor ve geçmiş konsollar da bu durumu destekliyor. Sonuç olarak PlayStation 3 ve PlayStation 4 arasında yaklaşık olarak yedi yıllık ve Xbox 360 ile Xbox One arasında sekiz yıllık bir bekleme süresi bulunmaktaydı.

PlayStation 5 ne zaman çıkacak PS5 fiyatı ne kadar

Pazar kaynaklarına göre PS5, 2018'de piyasaya sürülebilir, yine de kaynak bu tarihin "Bir olasılık" olduğunu vurguluyor. Konsolun 2019'a da sarkabileceğini belirtiyor. Eski analist raporlarında PS5 için 2019 tarihi verilmişti.

Aynı sitenin son paylaştığı bilgiye göre PlayStation 5'in fiyatı 500 dolar civarında olacak. Kabaca çeviri yaparsak 1865 TL'ye denk gelen bir fiyatı var.

PS5'in özelliklerine gelecek olursak, Learnbond sitesinde yazanlara göre yeni konsol doğrudan 4K desteğine sahip. Tabii ki sağlam bir VR desteği de sunacak. Konsolun işlemcisini AMD temin edecek. PS5'in, en aşağı 8 TFLOPS olacağı öngörülüyor. Hatta 10 veya daha yukarı bile olabilir. TFLOPS'u bilmeyenler için de kısaca açıklayayım. Bir işlemcinin bir saniyede trilyon Floating Point (Kayan nokta) işlemi yapmasına TFLOPS denilebilir. 1 trilyon kayan nokta 1 TFLOPS, 8 trilyon kayan nokta 8 TFLOPS oluyor.

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