PlayStation 5 ne zaman çıkacak? PS5 fiyatı ne kadar?
PlayStation 5 için uzun süredir çalışmalarını sürdüren Sony, kullanıcılarına büyük bir sürpriz yapmaya hazırlanıyor. Henüz netleşmese de Sony'nin yakın gelecekte PlayStation 5 (PS5) bombasını patlatması bekleniyor. Oyun konsolu pazarını hayli hareketlendirmesi beklenen PlayStation 5 hem tasarım olarak hem de özellikleri bakımından PS4 Pro'ya göre hayli farklı olacak. Peki PlayStation 5 ne zaman çıkacak? PS5 fiyatı ne olacak? İşte PlayStation 5'le ilgili merak ettiğiniz en önemli noktalar...
Sony Interactive Entertainment America ve Worldwide Studios Şefi Shawn Layden PlayStation 5'le ilgili önemli açıklamalar yaptı. PlayStation 5’le ilgili olarak “günün birinde çıkacak” diyerek ucu açık bir cevap vermeyi seçen Layden, konsolun önünde hala zaman olduğunu gösterdi. Şirkete yakın kaynaklardan edinilen bilgilere göre ise PS5’in 2018’de E3’te tanıtılması planlanıyor.
Yeni konsol ne zaman çıkacak bilemeyiz, ancak yeni konsolun kesinlikle “gerçek” 4K kalitesini desteklemesi gerektiğini biliyoruz. PC oyuncuları sağlam bir sistem kurarak oyunları rahatlıkla 4K’da oynayabiliyorlar. Bu durum PS4 ve diğer konsol oyuncuları için mümkün değil. Gerek PS4 Pro gerekse de Xbox Scorpio gibi cihazlarla 4K’ya yaklaşılmış olunsa da, gerçek 4K’nın yeni konsollarla birlikte gelmesi bekleniyor.
Endüstri analisti Michael Pachter, daha önce de sık bir şekilde bir sonraki PlayStation konsolunun 2019 veya 2020 yıllarında, PS4 satışları yavaşlamaya başladığında ortaya çıkacağını söylüyordu. Şu anda da PS4 Pro'nun muhtemelen yeni taban model olacağını düşündüğünü belirtiyor.
Şu andaki konsol jenerasyonu, PS4 Pro ve Xbox One X gibi geliştirmeleri de sayarsak, dört yaşına girmiş durumda. Ubisoft'un CEO'su Yves Guillemot'un sözlerine göre, bir sonraki nesle kadarsa en azından iki yıl daha beklememiz gerekecek.
Kısa zaman önceki yatırımcı görüşmesi sırasında Guillemot düşüncesinin mantığını açıklayarak "Sony, PlayStation 4 Pro'yu geçtiğimiz yıl ve Microsoft, Xbox One X'i bu yıl yayımladığı için, yeni bir şey sunulmadan önce önümüzde en az iki yıl olduğunu düşünüyoruz" cümlesini kurmuştu. Bu açıklama oldukça mantıklı gözüküyor ve geçmiş konsollar da bu durumu destekliyor. Sonuç olarak PlayStation 3 ve PlayStation 4 arasında yaklaşık olarak yedi yıllık ve Xbox 360 ile Xbox One arasında sekiz yıllık bir bekleme süresi bulunmaktaydı.
Pazar kaynaklarına göre PS5, 2018'de piyasaya sürülebilir, yine de kaynak bu tarihin "Bir olasılık" olduğunu vurguluyor. Konsolun 2019'a da sarkabileceğini belirtiyor. Eski analist raporlarında PS5 için 2019 tarihi verilmişti.
Aynı sitenin son paylaştığı bilgiye göre PlayStation 5'in fiyatı 500 dolar civarında olacak. Kabaca çeviri yaparsak 1865 TL'ye denk gelen bir fiyatı var.
PS5'in özelliklerine gelecek olursak, Learnbond sitesinde yazanlara göre yeni konsol doğrudan 4K desteğine sahip. Tabii ki sağlam bir VR desteği de sunacak. Konsolun işlemcisini AMD temin edecek. PS5'in, en aşağı 8 TFLOPS olacağı öngörülüyor. Hatta 10 veya daha yukarı bile olabilir. TFLOPS'u bilmeyenler için de kısaca açıklayayım. Bir işlemcinin bir saniyede trilyon Floating Point (Kayan nokta) işlemi yapmasına TFLOPS denilebilir. 1 trilyon kayan nokta 1 TFLOPS, 8 trilyon kayan nokta 8 TFLOPS oluyor.
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