PlayStation 5 nasıl olacak? İşte ilk bilgiler...

PlayStation 5 için yeni dedikodular da internette dolaşmaya başladı. İddialara göre cihaz kesin olarak 2018 yılında satışa sunulacak ve yine AMD’nin ekran kartlarından birine sahip olacak.

Öncelikle cihazın bu yıl sonuna kadar piyasaya sürüleceği iddialarına kesinlikle katılmadığımızı belirtelim. Zira bu yıl PlayStation 4 için müthiş bir yıl olacak ve Sony’nin bunu gölgeleyecek herhangi bir hamle yapacağını düşünmüyoruz.





Fakat cihazın yeniden AMD ekran kartı ile üretilecek olması bir hayli olası. Çünkü PlayStation 4 ve PlayStation 4 Pro modellerinde kullanılan ve RX 470 ile R9 380X arasında bir performans sergileyen karttan oldukça memnun durumda.

Bu yüzden de bir sonraki cihazında AMD’nin Vega mimarisi ile grafik arabirimi sorununu çözeceğini düşünmek mümkün. Zaten bir anda NVIDIA markasına geçiş yapılması muhtelemen yapılan anlaşmalar gereği de gerçekleşmeyecek bir durum.