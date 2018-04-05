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    PlayStation 5 nasıl olacak? İşte ilk bilgiler...

    Hürriyet Haber
    05.04.2018 - 08:27 | Son Güncelleme:

    Sony'nin PlayStation 4 Pro sonrası merakla beklenen yeni oyun konsolu PlayStation 5'le ilgili bugüne dek pek çok haber yapıldı; bilgi sızdı. Peki Sony bu yeni oyun konsolunu ne zaman karşımıza çıkaracak? Özellikleri PS4 Pro'ya kıyasla ne kadar farklı olacak?

    PlayStation 5 için yeni dedikodular da internette dolaşmaya başladı. İddialara göre cihaz kesin olarak 2018 yılında satışa sunulacak ve yine AMD’nin ekran kartlarından birine sahip olacak.

    Öncelikle cihazın bu yıl sonuna kadar piyasaya sürüleceği iddialarına kesinlikle katılmadığımızı belirtelim. Zira bu yıl PlayStation 4 için müthiş bir yıl olacak ve Sony’nin bunu gölgeleyecek herhangi bir hamle yapacağını düşünmüyoruz.

    PlayStation 5 nasıl olacak İşte ilk bilgiler...

    Fakat cihazın yeniden AMD ekran kartı ile üretilecek olması bir hayli olası. Çünkü PlayStation 4 ve PlayStation 4 Pro modellerinde kullanılan ve RX 470 ile R9 380X arasında bir performans sergileyen karttan oldukça memnun durumda.

    Bu yüzden de bir sonraki cihazında AMD’nin Vega mimarisi ile grafik arabirimi sorununu çözeceğini düşünmek mümkün. Zaten bir anda NVIDIA markasına geçiş yapılması muhtelemen yapılan anlaşmalar gereği de gerçekleşmeyecek bir durum.

    Etiketler: oyun , oyun konsolu
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