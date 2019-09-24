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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
24.09.2019 - 07:54, Son Güncelleme:

PlayStation 5 çok daha hızlı olacak, güç tasarrufu modu ile gelecek

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PlayStation 5 çok daha hızlı olacak, güç tasarrufu modu ile gelecek

Sony'nin 2020 yılında satışa çıkarması beklenen yeni oyun konsolu PlayStation 5, pek çok oyuncunun dört gözle beklediği bir cihaz. Ancak çıkış tarihi yaklaştıkça yeni konsola dair pek çok detay da gün yüzüne çıkıyor. Çok daha yüksek bir donanıma sahip olması sayesinde yüksek performans sunması beklenen PS5, aynı zamanda bugüne dek pek konuşulmayan 'güç tasarruf' modunu da beraberinde getirecek.

PlayStation'la ilgili 2014 yılında yayımlanan bir rapor, bu oyun konsolunun bekleme modundayken 8.5 watt harcama yaptığını, kullanım sırasındayken ise 137 watt enerji tükettiğini ortaya koymuştu. Sony'den yapılan son açıklamalara göreyse PlayStation 5, kullanıcıların tercihlerine bağlı özel bir enerji tasarruf moduyla birlikte gelecek. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Sony CEO'su Jim Ryan, PlayStation 5'in bekleme modundayken PlayStation 4'ten daha az enerji tüketeceğini, bu tüketim düşüklüğünün şu an için 0.5 watt olarak ön görüldüğünü ifade etti. PlayStation 5'in bu güç tasarruf özelliğini daha anlaşılır kılmak isteyen Ryan, sadece 1 milyon PlayStation 5 sahibinin bu özelliği aktif etmesi durumunda ABD'deki 1.000 evin enerji tüketimi kadar tasarruf yapılabileceğini açıkladı.

PlayStation 5'e ait yeni görüntüler de internete sızdı. nl.letsgodigital.org'da yayınlanan görüntülere bakıldığında kenarlarda havalandırma sistemini görebiliyoruz. PS5'in şu anki PlayStation konsol nesline göre oldukça ciddi oldu.

PlayStation 5 çok daha hızlı olacak, güç tasarrufu modu ile gelecek

PS5 ÖZELLİKLERİ NASIL OLACAK?

Sony'nin uzun süredir PS5 üzerinde çalıştığı biliniyordu; ancak yeni oyun konsolunun çıkış tarihi en merak edilen noktaydı. Şirketten bu konuda henüz bir açıklama gelmiş değil; ancak son gelişmelere bakıldığında PlayStation 5'in ne zaman oyuncularla buluşacağı ortaya çıkıyor. Bu kapsamda ilk dikkat çeken nokta yeni oyun konsolunda kullanılacak olan yeni AMD işlemcilerin en erken 2020 sonbaharında hazır olması bekleniyor. Bu da PS5'in bu tarihten önce karşımıza çıkmayacağı anlamını taşıyor.

Zen 2 ve Navi 20 grafik yongasından güç alacak olan PS5, 24 GB GDDR6 bellek kullanacak. Sistem, RAM'in 4 GB'ını kendine ayıracak. Depolama kapasitesine geldiğimizde ise en düşük modelin 2 TB alan sunması bekleniyor. Fiyatlarla ilgili henüz hiçbir bilgi bulunmasa da, şirkete yakın kaynaklar cihazın 499 dolardan satışa sunulacağını düşünüyor.

20 milyar cihaz birbiriyle konuşacak, Dünya bu yükü nasıl kaldıracak?Türkiye'den 10 saat uçuş uzaklığında bulunan Singapur'da Schneider Electric, önemli bir etkinlik düzenledi. Teknolojinin gelişmesiyle birlikte 2020 yılında 20 milyarı aşkın cihaz, Nesnelerin İnterneti adı altında birbirlerine bağlanacak. Yani cihazlar birbirleriyle konuşacak; hem de milyarlarcası... Gerçekten de müthiş bir büyüklük, müthiş bir rakam. Peki bunca cihazın ürettiği veri ne olacak? Dünya buna hazır mı? Altyapı büyük veriyi nasıl kaldırabilecek? Bu kapsamda Schneider Electric'ten Türkiye, Orta Asya ve Pakistan Bölgesi Secure Power Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Demirkol, Hürriyet'e önemli açıklamalarda bulundu.
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