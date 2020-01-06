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Teknoloji
Haber Giriş: 06.01.2020 - 08:47,Son Güncelleme:/

PlayStation 5 alanlar eski oyunları daha kaliteli grafiklerle oynayacak

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PlayStation 5 alanlar eski oyunları daha kaliteli grafiklerle oynayacak

Sony'nin bu yıl duyurması beklenen yeni oyun konsolu PlayStation 5'in eski PS oyunlarını da destekleyeceği, hatta çok daha iyi grafiklerle ekrana getireceği ortaya çıktı.

Sony'nin PlayStation 4 Pro'nun ardından yıllardır beklenen yeni oyun konsolu PlayStation 5 için son dönemece girdik. Şirket, planlarında bir değişikliğe gitmediği taktirde bu yıl içinde yeni oyun konsolunu görücüye çıkaracak. Tanıtım öncesi yeni konsolla ilgili bilgiler sızmaya devam ederken, son olarak konsolun eski oyunları da destekleyeceği ortaya çıktı. Ancak daha da önemlisi PS5, eski oyunlarla uyumlu çalışırken, diğer yandan bu oyunları daha iyi grafiklerle oyunculara sunacak. 

PlayStation'in ilk modelinden son sürümüne kadar tüm oyun konsolları için çıkan oyunları desteklemesi beklenen PS5 için yeni bir oyun motoru geliştiriliyor. Bu sayede PS5, eski oyunları 4K çözünürlüğünde dahi ekrana getirebilecek.

PlayStation 5'in Las Vegas'ta düzenlenen CES 2020'de duyurulması planlanmıyor; ancak bu fuarda PS5'le ilgili bazı önemli bilgilerin duyurulabileceği de ifade ediliyor. 

Yapay zeka ‘engel’leri ortadan kaldırıyorGoogle, İsviçre’nin Zürih kentinde yapay zeka zirvesi düzenledi. Hurriyet.com.tr olarak Google’ın daveti üzerine katıldığımız etkinlikte gelecekte işsizliğe sebep olmasından korkulan yapay zeka teknolojisinin aslında insanlık için ne kadar faydalı olabileceği anlatıldı, engellilerin günlük hayatını nasıl kolaylaştırdığı örneklerle masaya yatırıldı.
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