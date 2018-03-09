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    PlayStation 4'lere güncelleme geldi! Yeni neler var?

    Hürriyet Haber
    09.03.2018 - 08:30 | Son Güncelleme:

    Sony'nin popüler oyun konsolu PlayStation 4'ler için yeni bir güncelleme yayınlandı. Yeni güncelleme beraberinde bir dizi yenilik de getiriyor.

    Uzun süren beta sürecinin ardından PS4 oyun konsolları için yeni sistem yazılımı güncellemesi yayınlandı. 460 MB boyutundaki sürüm 5.50 birçok yeni organizasyonel özellik, ekstra ebeveyn kontrolleri ve PS4 Pro için yeni supersampling (süper örnekleme) seçeneğini beraberinde getiriyor.

    Supersampling sayesinde, PS4 Pro oyun konsolunuz 2K veya düşük çözünürlüğe sahip bir televizyona bağlandığında bile bazı oyunlarda daha iyi görüntü kalitesi sağlayabiliyor. Maalesef bu özellik standart PS4 modellerinde ise sunulmamakta. Yeni ebeveyn kontrolleri ise anne ve babanın çocuğun oyun oynayabileceği zamanları ayarlamasını ve çeşitli kısıtlamalar uygulayabilmesini sağlıyor.

    PlayStation 4lere güncelleme geldi Yeni neler var

    PlayStation Plus aboneleri ise Kütüphane uygulamasında artık ayrı bir bölüm görecekler. Bu bölümde tüm PS Plus ücretsiz oyunlarını tek bir yerde tutabileceksiniz. Ek olarak, Satın Alınanlar sekmesinde artık oyunları ve uygulamaları saklamak da mümkün. Bu sekmenin iyi yanıysa örneğin eski betaları da buradan kaldırarak karışıklığı önleyebilecek olmanız. PlayStation VR (PSVR) oyunları da artık Kütüphane kısmında bir logo ile ayırt edilebilecek.

    Güncelleme sonrasında Bildirimler de artık silinebilecek. Ayrıca arka planı, takım logosunu özelleştirebileceksiniz. Mesaj konusu kapak fotoğrafını USB cihazdan herhangi bir görüntü ile değiştirebileceksiniz.

    Etiketler: sony , oyun , oyun konsolu , playstation 4 , playstation 4 güncelleme , ps4
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