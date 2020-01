PlayStation 4 satışları 106 milyonu devirdi

SIE Başkan ve CEO’su Jim Ryan, “Milyonlarca PlayStation hayranının, eğlence deneyimleri için PS4’ü seçtiğini görmekten dolayı çok mutluyum. Bu başarı, 1994’ten beri hayranlarımızın ve iş ortaklarımızın destekleri sayesinde gerçekleşebildi ve bunun için herkese en içten teşekkürlerimi sunuyorum. Biz sürekli olarak PlayStation VR gibi yenilikçi ürünler ortaya çıkarıyoruz, ki bu arada PlayStation VR satışları da 5 milyon satış adedine ulaştı. PlayStation ekosistemine ekleyeceğimiz, çok daha fazla yeni eğlence deneyimi bulunuyor ve bunları hayranlarımızla paylaşmak için sabırsızlanıyoruz.” açıklamasını yaptı.

SIE WWS, 7. yılına giren PS4 sisteminin sınırları zorlayacak olan ve çok beklenen The Last of US Part II ve Ghost of Tsushima gibi oyunların oyuncularla buluşmasını sağlayacak. SIE, ayrıca iş ortakları tarafından hazırlanan muhteşem oyunların ve benzersiz deneyim yaşatan bağımsız oyun stüdyolarının oyunlarının da dağıtımına odaklanacak.