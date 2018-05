PlayStation 4 sahiplerine çok kötü haber: Yolun sonu göründü

PlayStation 4, çıkışının beş sene ardından, ömrünü tamamlama aşamasına girdi. Bilginin kaynağı, PlayStation yöneticisi John Kodera ve Sony'nin kurumsal strateji toplantısında söyledikleri.

Sony, PS4'ü desteklemeyi sürdürse de satışların bu sene 16 milyon seviyesine gerilemesini bekliyor. Bir önceki sene bu sayı, 19 milyon idi. Bunlar Sony'nin beklentileri kapsamı dışında gelişmeler değil. Firma yaklaşık bugüne kadar 80 milyon konsol sattı ve doygunluğa ulaşan piyasada PS4 isteyen kullanıcıları bulmakta zorluk çekiyor.

Bu durumdan pek endişe duymayan Sony, aylık 80 milyon PSN kullanıcısıyla kendisine devamlı bir gelir kaynağı sağlamış durumda. The Last of Us 2 ve Days Gone gibi oyunların firmayı daha da ileri taşıması bekleniyor.

Bununla birlikte işler PlayStation VR ve PlayStation Vue için pek de iyi gitmiyor. PlayStation VR, firmanın en çok satan sanal gerçeklik başlığı olmayı sürdürse de hala Sony'nin beklentilerini karşılamış değil. Akış hizmeti Vue ise Netflix gibi hizmetlerin karşısında savaş vermek zorunda ve bunda zorlanıyor.

Kodera, 2021'in Sony için önemli bir yıl olacağını söylüyor; dolayısıyla bunlar Sony için ciddi endişeler olmayabilir. 2021'in neden önemli olduğu bilinmiyor ancak bunun yenilenmiş bir PS4 veya PlayStation 5'le ilgisi olabilir.



İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR: BİLGİSAYARINIZ İÇİN 47 DUVAR KAĞIDI