PlayStation 3'ü geri ver, paranı geri al!

Sony, 2006 yılın tanıttığı ilk nesil Playstation 3 modeli için yaptığı tanıtımda, bu modelin aynı zamanda bir bilgisayar olduğunu ve Linux yüklenebileceğini belirtmişti. Fakat bu durum uzun sürmedi ve ilerleyen dönemlerde güvenlik problemleri yarattığı için yaptığı yazılım güncellemeyle birlikte bu özelliği kapatmıştı.

Bu nedenle Sony‘e açılan davada, Sony haksız bulundu ve 65$ geri ödeme yapılmasına karar verildi. shiftdelete'in haberine göre 1 Kasım 2006 ile 1 Nisan 2010 arasında ABD’den satın alınmış Playstation 3‘ler için geri ödeme seçeneği mevcut.

Toplam 3.75 milyon dolarlık bütçe hazırlayan Sony, bu geri ödemenin diğer ülkeler için geçerlilik durumuna henüz karar vermiş durumda değil. Bakalım ilerleyen günlerde ülkemizdeki kullanıcıları da kapsayan bir geri ödeme opsiyonu olacak mı?