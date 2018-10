PlayerUnknown's Battlegrounds'ta kazanma rehberi

Oyuna bile başlamadan önce tuş ayarlarınızı değiştirmelisiniz. Zira farklı oyunlara alışıksanız oyunun mevcut tuş seçenekleri sizi rahatsız edebilir. Mesela "X"e basınca eğilmek ya da yere yatmak yerine karakteriniz silahı sırtına koyuyor. Çatışma esnasında bunu yaşamak istemezsiniz, emin olun. Buna ek olarak depar atma tuşunun "Sol Shift" olması da ayrı bir sıkıntı, çünkü Steam arayüzünü açmak için Shift+Tab'a basmak gerekiyor. Oyunda eşyalarımızı kontrol etmek için de TAB'a basmamız gerekiyor. Haliyle depar halinde eşyalarınızı kontrol etmek için yanlışlıkla Steam arayüzünü açma ihtimaliniz var ve bu çok kıymetli olabilecek saniyelerinizi kaybetmeniz demek. Önerim deparınızı Sol CTRL tuşuna almanız olacaktır. Ben kişisel tercih olarak silah modunu değiştirmek için de "T"'yi kullanıyorum, ancak "V" de çok sıkıntı değil.

Hangi Silahı Tercih Etmelisiniz ve Neden?

Oyundaki silahların karakteristik özellikleri başarılı bir şekilde tasarlanmış. Pompalı tüfeklerden hafif makinelilere, tabancalara ve taarruz tüfekleri, keskin nişancı tüfeklerine kadar pek çok seçeneğimiz var. Bunlardan bazıları ise "durumsal silahlar". Mesela her oyunda olduğu gibi bu oyunda da pompalı tüfekler kısa menzilliler ve bu alanda rakipsizler. Özellikle dar koridorlar ve merdiven başlarında diğer tüm silahlardan üstünler, ama orta mesafede bile neredeyse işe yaramaz hale geliyorlar. Üstelik mermileri delici özelliğe sahip olmadığı için taşıt içerisindeki düşmanlara karşı çok da efektif değiller. Bunlara ek olarak silahların atış modları ve sprey kontrolleri de farklılık gösteriyor. Tarzınıza en uygun silahın hangisi olduğuna karar vermeniz çok önemli. Tabii ki oyunun başlarında ne bulsam kafidir şeklinde eşya topluyoruz, ama bazen bolluk yaşama şansımız da oluyor tabii. Oyun tarzınıza göre ideal silah kombinasyonları farklılık gösterecektir.

Uçaktan Nereye Atlamak Gerekli?

Her oyunda ortalama 100 tane oyuncu oluyor. Oynadığımız moda göre (tek kişi, çift, tam ekip) atlama yeriniz değişkenlik gösterebilir, ancak bu noktada en önemli şey kalabalık yerlere atlamamak. Mümkün mertebe tek başınıza olacağınız yerlere düşmeye çalışın. Büyük şehirleri teğet geçmeye çalışın.

En önemlisi atlamadan önce uçağın hangi yönden haritaya girdiğine ve hangi yöne doğru uçtuğuna bakın ve tam tersi bir noktaya atlayın. Yani uçak kuzey tarafından gelip güney doğuya uçuyorsa olabildiğince batıya atlamaya çalışın. Düşüş noktanız uçağın gittiği yöne ne kadar ters olursa yalnız kalma ihtimaliniz de o kadar artacaktır. Buna ek olarak atladığınız yerde bir araç görürseniz hemen araca atlayın, uçaktan ve diğer insanlardan uzağa sürün ve bomboş bir bölgede eşya toplayın. İlk halka oldukça yavaş ilerlediği için haritanın neresinde olursanız, aracınız olduğu sürece bu mesafe sıkıntı olmayacaktır.

Serbest Düşüşte Neler Yapmalı?

Uçaktan atladığınız andan itibaren serbest düşüşte olacaksınız ve paraşüt açmazsanız bir noktadan sonra o kendi kendine açılacaktır zaten. Bu noktada düşmek istediğiniz noktaya göre vücudunuzu doğru şekilde ayarlamanız lazım. Dikine dalış yaparsanız oldukça hızlı bir şekilde yere inersiniz, ancak bu genel kanının aksine her zaman iyi bir şey değil. Bir üst maddede belirttiğim gibi önceliğimiz olabildiğince uzak ve sakin bir bölgeye düşmek. İnsanlarla çatışmak yerine oyuna tehlikesiz bir noktada, rahatça eşya kasarak başlamak çok daha avantajlı olacaktır. Bırakın erken savaşları başka gruplar yapsın, sizin yerinize savaşsınlar.





YERE İNDİM ŞİMDİ NE YAPMALIYIM?

Eşya Toplarken Hızlı Olun



Hızlıca etraftaki tüm eşya noktalarını, yani evlerden dışarıdaki masalara kadar her yeri didik didik aramanız gerekli. Fakat bir noktada çok da oyalanmayın, çünkü evin içerisinde olduğunuz sürece harita kontrolünü kaybedeceksiniz. Hızlı eşya toplama alışkanlığı edinmeniz ve neye ihtiyacınız olduğuna çabucak karar vermeniz lazım. Hele ki başlarda sırt çantası bulamazsanız taşıma kapasiteniz çok kısıtlı olacaktır. Tabancalardan ziyade diğer silahlara yönelin. Tabancalar şu an için oyunda pek de efektif değiller, özellikle düşmanlarınızın zırhı varsa bir tabanca ile düşman öldürmek çok zor.

Hangi Eşyalara Daha Çok İhtiyacım Var?



Sırasıyla öncelikli olarak iyi bir silah (bu silahları destekleyici teçhizatlar -dürbün, nişangah, hızlı şarjör ya da daha çok mermi tutan şarjör), kask ve çelik yelek ve sağlık eşyaları olmazsa olmazlarımız. Oyunda sıhhiye çantası, medikal çanta ve bandajlar doğrudan enerjinizi yerine getiriyor. Bandajları ve medikal çantayı 75 canın altında olmadığımız sürece kullanamıyoruz. Bandajlar 10 can, medikal çantalar ise 75 can veriyor. Sıhhiye çantası ise canımızı tamamen dolduruyor. Hepsinin kullanma süresi de değişkenlik gösteriyor. Bunlara ek olarak ağrı kesici ve enerji içeceği var. Bunlar da canımızın zaman içerisinde dolmasını sağlıyor ve hem daha hızlı koşmamızı hem de daha ölümcül nişan almamızı sağlıyorlar. Enerji içeceği 40 can doldururken ağrı kesici ise 60 can dolduruyor. Çok nadir bulunan adrenalin iğnesi de yine bu ikili ile aynı bonusları paylaşıyor ancak buna denk gelmeniz çok zor.

Zırhlar söz konusu olunca ise ikinci seviye zırh çoğu zaman yeter de artar bile. Üçüncü seviye zırh için kendinizi riske atmayın, ancak rahat bir ortamdaysanız bu zırhları aramaya devam edin derim.

Oyundaki Arabaları Kullanmak ya da Kullanmamak...

Battlegrounds'ta arabalar öyle böyle değil gerçekten çok ses yapıyorlar ve düşmanlarınız için kolay hedef haline geliyorsunuz. Bir arabayı yukarıda da belirttiğim gibi oyun başında ve başka oyuncuların olmadığı noktalara sürmek mantıklı bir karar. Yeterince eşya topladıysanız arabayla yapmanız gereken bir sonraki şey ise halkanın merkezine yakın bir noktaya gitmek. Böylece bundan sonraki daralmalarda hep doğru pozisyonda olacaksınız. Oyunda hayatta kalmak için belki de en önemli detay doğru zamanda, doğru yerde olmak. Arabalar da sizi erkenden doğru yere götürebiliyorlar. Her araçta turbo modu olduğunu da hatırlatırım.

STRATEJİK TAVSİYELER

Önemli Olan Düşman Öldürmek Değil Hayatta Kalmak!

PUB oynayanların sıklıkla yaptığı bir hata var. Çatışmak keyifli tabii, ancak bu oyunda asıl amaç hayatta kalan taraf olmak. Bırakın sizin yerinize başkaları savaşsın, hatta ağzınızın içinden geçen düşmanları bile es geçmenizi öneririm. Eğer sizi görmemişlerse onları öldürmek için bir sebebiniz yok demektir. Her zaman avantajlı olan taraf olmaya bakın. Bir çatışmayı kazansanız bile bir sürü avantajdan vazgeçmiş olacaksınız. Öncelikle hasar görmeden bir çatışmayı kazanma ihtimaliniz düşük. İkinci olaraksa bu oyunda silahların sesi bir hayli uzaktan bile duyulabiliyor, yani pozisyonunuzu ele vermiş olacaksınız. Üstelik haritadaki daha çatışmamış diğer rakipleriniz size oranla eşya üstünlüğüne sahip olacak ve hala gizli kalacak.

14 adam öldürüp kaybetmek yerine 2-3 adam öldürüğ (ki onları da oyun sonunda) kazanmayı yeğlerim. Son ana kadar kendinizi gizli ve çatışmadan uzak tutabilmek çok önemli.

Halkayı Kovalamak Yerine Merkezde Olun

Buna diğer iki maddede değindim aslında, ancak halkayı kovalayan olduğunuz zaman her daim başka bir grup tarafından gafil avlanma ihtimaliniz var. Avlanan değil avcı olun. Akıllı davranın ve pozisyon avantajını hep elinizde tutmaya çalışın.

Sis Bombaları Hayat Kurtarır!

Özellikle takımla oynuyorsanız onları desteklemek ya da bir alanda kapana kısıldığınızda sis bombaları belki de oyundaki en etkili eşyalara dönüşüyorlar. Her daim üzerinizde en az iki tane olsun.

Uçakların Attığı Kutuları Kovalamayın

Oyunun amacı hayatta kalmak dedik, ancak kırmızı dumanı ve gökyüzünden ayan beyan düşüşüyle pek çok oyuncuyu kendine çeken o kırmızı kutuları kovalamayın. Evet içlerinde harika eşyalar bulunuyor, ancak sıklıkla siz bu eşyalara ulaşana kadar bu bölgede büyük bir çatışma çıkmış oluyor ve siz de muhtemelen bu çatışmadan payınızı alacaksınız. Bırakın düşmanlarınız birbirini yesin, siz güvenli bir bölgeden izleyin.

Kapıları Avantajınıza Kullanın

Oyunda kapılar hangi yönden girerseniz o yöne doğru açılıyorlar. Yani binaların kapılarını dışa doğru açık bırakırsanız bu bölgeye gelen başka bir oyuncuda burası çoktan ziyaret edilmiş havası uyandırabilirsiniz. Böylece düşmanlarınızın bu bölgede sizi bulma ihtimali azalır. Üstelik sizi bulmayı beklemeyecekleri için çatışmak zorunda kalırsanız da avantaj sizde olacaktır.

Zorunda Kalmadıkça Çatışmayın, Zorundaysanız...

İlle de çatışmak zorundaysanız avantajlı olan hep siz olmaya çalışın. Yükseklik veya koridorun dönüşü sizde olsun. PUBG, üçüncü şahıs çatışma oyunu olduğu için kendinizi göstermeden de pek çok bölgeyi kontrol edebilirsiniz. Düşmanlarınızı bu kamera açısının sunduğu avantajı kullanarak koridorlarda sıkıştırabilir ve pompalı tüfek ile rahat bir temizlik yapabilirsiniz.



Eğer saldırmayı planladığınız düşman veya düşmanların aracı varsa şoföre ve aracın tekerleklerine ateş edin.

Tabii ki bu tavsiyelerimin hiçbiri size garanti oyun kazandıracak diyemem, ancak kesinlikle bir oyunu kazanma şansınızı artıracak şeyler bunlar. Oyunu iki haftada yaklaşık 60 saat oynadım ve toplamda 20 defa kazanıp pek çok defa da ilk 5'te bitirdim. Bu tavsiyelere ek olarak tabii ki çatışma yetenekleriniz de oyunun son düzlüğünde çok büyük fark yaratacak.