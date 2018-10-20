PlayerUnknown's Battlegrounds oyun tuşları

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

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Teknoloji
20.10.2018 - 17:38, Son Güncelleme:

PlayerUnknown's Battlegrounds oyun tuşları

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PlayerUnknown's Battlegrounds oyun tuşları

PUBG (PlayerUnknown's Battlegrounds) oyun tuşlarını öğrenerek savaşınızda çok daha hızlı olabilir ve zaferden zafere koşabilirsiniz. İşte karşınızda PlayerUnknown's Battlegrounds oyun tuşları...

PUBG'nin sabit tuş kullanım şeklidir, dilediğiniz gibi oyun içinden siz değiştirebilirsiniz.

1. Sağ tık ve E veya Q basılı tutun - Görüş açınızı sağ(Q) veya sol(E) olarak değiştirebilirsiniz.
2. Ateş ettikten sonra Sol tık basılı tutun - Merminin düştüğü yeri görebilirsiniz.
3. X - Elinizdeki silahı indirir
4. Shift basılı tutun - Dürbün açtığınızda nefesinizi tutmanızı sağlar, dürbün açık değilse de yakınlaştırır
5. CTRL + Sağ tık ya da sürükle - Itemi ayırmanızı sağlar(Yere 1 adet bandaj atacaksınız fakat 10 tane var, CTRL + Sağ tık ile ayırıp atabilirsiniz)
6. = Otomatik koşma
7. Sağ tık ile dürbünü TPS modda direkt olarak açabilirsiniz
8. Sağ tıka basılı tutmak nişan alırken yakınlaştırır
9. Aşağıya bakmak yüzerken suya dalmanızı sağlar
10. Uçaktan atlarken yere bakmak sizi maksimum hıza ulaştırır bu sayede paraşütünüz daha geç açılır ve daha az hız kaybedersiniz
11. 7,8,9,0 varsayılan tıbbi ve arttırma itemi kısayolları
12. Eğer 5'e iki kere basarsanız farklı tip bombalar arası geçiş yapabilirsiniz
13. CTRL + T - Sesli sohbet açma/kapama
14. CTRL + U - UI açma/kapam(UI : Bilgi göstergeleri)
15. CTRL + 1,2,3,4,5 - Araç içinde koltuk değiştirmek için
16. ALT basılı tutarak etrafınıza bakabilirsiniz
17. Page Up / Page Down - 4x dürbünlerde sıfırlama parametresini değiştirmek için kullanılır.

Kapı açma, lootlama gibi işler için kullanılan F tuşunu oyuna başlar başlamaz değiştirmenizi ve E'ye atamanızı öneririm. Alıştıktan sonra değiştirmek zor oluyor ama ne kadar alışsanız da E tuşu WASD tuşlarına uzaklığı nedeniyle vakit kaybettiriyor.

Makrolu mouse sahibiyseniz oradan bir tuşa da atayabilirsiniz.

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