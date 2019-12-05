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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
05.12.2019 - 16:09, Son Güncelleme:

Bu yıl en çok PlayerUnknown’s Battlegrounds konuşuldu

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Bu yıl en çok PlayerUnknown’s Battlegrounds konuşuldu
Fotoğraf. Alamy

Oyun üzerine en fazla tweet atan ülke Japonya olurken Türkiye’de milyonlarca oyuncuyu bir araya getiren Twitter’da en fazla konuşulan oyunlar PlayerUnknown’s Battlegrounds, League of Legends, Counter Strike, Grand Theft Auto olarak sıralanıyor. Türkiye’de en çok konuşulan takım ise G2 Esports oldu.

Her şeyin konuşulduğu ve kitleleri tek bir etiket üzerinden bir araya getirme gücüne sahip Twitter’da, oyun kitlesi giderek büyüyor.

En büyük spor kulüplerinin ve popüler oyun hesaplarının yer aldığı Twitter’da e-spor meraklıları da kolaylıkla birbiriyle etkileşim içine girerken hem turnuvalar hakkında bilgi sahibi oluyor hem de gündemin nabzını yakalıyor. Oyun dünyası hakkında tweet atanların sayısı da her geçen gün artarken Twitter bu alanda en doğru mecra olmayı sürdürüyor.Her şeyin konuşulduğu ve kitleleri tek bir etiket üzerinden bir araya getirme gücüne sahip Twitter’da, oyun kitlesi giderek büyüyor. En büyük spor kulüplerinin ve popüler oyun hesaplarının yer aldığı

Twitter’da e-spor meraklıları da kolaylıkla birbiriyle etkileşim içine girerken hem turnuvalar hakkında bilgi sahibi oluyor hem de gündemin nabzını yakalıyor. Oyun dünyası hakkında tweet atanların sayısı da her geçen gün artarken Twitter bu alanda en doğru mecra olmayı sürdürüyor.

Bunu rakamlar da doğruluyor. 2019’un ilk yarısında, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 20 artışla oyunlar hakkında 500 milyondan fazla tweet atıldı. Yılın başından bu yana ise bir önceki yılın aynı dönemine göre (ilk 9 ayı kapsayan) yüzde 30 artışla 700 milyon tweet atıldı. Her geçen gün daha fazla insan oyunlar hakkında daha fazla tweet atarken 2019’da en fazla tweet atan ülke ise Japonya oldu.
Bu yıl Türkiye’de Twitter’da en çok konuşulan oyunlar:

PlayerUnknown’s BattlegroundsLeague of LegendsCounter-StrikeGrand Theft AutoFIFA

Türkiye’de geçen ay en çok konuşulan e-spor takımları:
G2 Esports1907 FenerbahçeFunplus PhoenixFnaticInvictus Gaming

Oyun üzerine en fazla tweet atan ülkeler:

1. Japonya

2. ABD

3. Güney Kore

4. İngiltere

5. Brezilya

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