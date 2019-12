Bu yıl en çok PlayerUnknown’s Battlegrounds konuşuldu

Fotoğraf. Alamy

Her şeyin konuşulduğu ve kitleleri tek bir etiket üzerinden bir araya getirme gücüne sahip Twitter’da, oyun kitlesi giderek büyüyor.



En büyük spor kulüplerinin ve popüler oyun hesaplarının yer aldığı Twitter’da e-spor meraklıları da kolaylıkla birbiriyle etkileşim içine girerken hem turnuvalar hakkında bilgi sahibi oluyor hem de gündemin nabzını yakalıyor. Oyun dünyası hakkında tweet atanların sayısı da her geçen gün artarken Twitter bu alanda en doğru mecra olmayı sürdürüyor.Her şeyin konuşulduğu ve kitleleri tek bir etiket üzerinden bir araya getirme gücüne sahip Twitter’da, oyun kitlesi giderek büyüyor. En büyük spor kulüplerinin ve popüler oyun hesaplarının yer aldığı



Twitter’da e-spor meraklıları da kolaylıkla birbiriyle etkileşim içine girerken hem turnuvalar hakkında bilgi sahibi oluyor hem de gündemin nabzını yakalıyor. Oyun dünyası hakkında tweet atanların sayısı da her geçen gün artarken Twitter bu alanda en doğru mecra olmayı sürdürüyor.



Bunu rakamlar da doğruluyor. 2019’un ilk yarısında, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 20 artışla oyunlar hakkında 500 milyondan fazla tweet atıldı. Yılın başından bu yana ise bir önceki yılın aynı dönemine göre (ilk 9 ayı kapsayan) yüzde 30 artışla 700 milyon tweet atıldı. Her geçen gün daha fazla insan oyunlar hakkında daha fazla tweet atarken 2019’da en fazla tweet atan ülke ise Japonya oldu.

Bu yıl Türkiye’de Twitter’da en çok konuşulan oyunlar:



PlayerUnknown’s BattlegroundsLeague of LegendsCounter-StrikeGrand Theft AutoFIFA



Türkiye’de geçen ay en çok konuşulan e-spor takımları:

G2 Esports1907 FenerbahçeFunplus PhoenixFnaticInvictus Gaming



Oyun üzerine en fazla tweet atan ülkeler:



1. Japonya



2. ABD



3. Güney Kore



4. İngiltere



5. Brezilya