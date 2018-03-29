Playboy dergisi Facebook sayfasını yok etti!

Facebook oldukça sorunlu bir dönemden geçiyor. Önce 50 milyon kullanıcının bilgisini sızdırma olayı ve WhatsApp'ın kurucusu Brian Acton'un, #DeleteFacebook kampanyası ile birlikte Facebook'un hisseleri düşüşe geçti. Bu kampanya ile birlikte Tesla, SpaceX gibi birçok firma Facebook sayfalarını sildi. Bu büyük firmaların ardından Playboy'da sayfasını sildi. Şirketin önemli yetkililerinden Cooper Hefner konu ile ilgili açıklama yaptı. Açıklamasında 25 milyon Playboy hayranı için daha temiz bir platformda olmak istediklerini ve bu yüzden Facebook'tan ayrıldıklarını söyledi.

Playboy dergisi her sayıda yaklaşık olarak 450.000 adet kopya basıyor. Ayrıca Playboy'un televizyon kanalı ve gece kulübü ve düzenlediği etkinlikler ile aylık 4 milyon tekil ziyaretçisi bulunan bir web sitesi de var.Yani Playboy'un sayfasını silmesi Facebook için oldukça kötü. Facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg'de, İngiltere'nin ulusal gazetelerinin neredeyse hepsinde özür dilemek için tam sayfa reklam yayınladığını söyledi. Facebook son zamanlarda oldukça kötü bir dönemden geçiyor. Şirketin bu olaydan çıkıp, çıkmayacağı ise belli değil.