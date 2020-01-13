Plastik kullanımını düşürmek için yarışma yapacak

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Öğrenciler artık, öğrenme, anlama ve icadı hızlandırmak ve plastiğin doğru yerde, sürdürülebilir şekilde kullanıldığı bir dünya tasarlamak için, bulutta çalışan bu dijital tasarım, mühendislik ve işbirliği uygulamalarından yararlanabilecek.

Yarışmaya katılan her takım şu üç alandan birinde proje geliştirmek için 3DEXPERIENCE platformuna erişim hakkı kazanacak:

Ürün Geliştirme: Bir ürünün biçimini daha az plastik kullanarak yeniden tasarlamak

Yeniden Yapım: Tek kullanımlık bir ürünü yeniden kullanılabilir bir ürüne dönüştürmek, mevcut ürünlerden daha uzun süre dayanan veya tamir ve geri dönüşüm için daha kolay demonte edilebilen bir konsept tasarlamak

Bağlantı: Onarım, ikincil kullanım ve ürün geri dönüşüm oranlarını artırmak için fiziksel ve sosyal bir ağ oluşturmak veya optimize etmek

Projeler, yaratıcılık; sosyal, çevresel ve ekonomik etki; uygulama ve verim; ve 3D teknolojisi kullanımı gibi bir dizi kritere göre değerlendirilecek.

Sustainability Challenge projeleri 10 Şubat 2020’ye kadar teslim edilebilir. Kazanan projeler 21 Şubat'ta duyurulacak. Büyük ödülü kazanan takım, projesini Monaco Okyanus Haftası'nda uzmanlardan oluşan izleyicilere sunma şansı yakalayacak.