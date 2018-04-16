Plaklar yıllar sonra HD kalitesinde geri dönüyor!

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerTeknoloji HaberleriPlaklar yıllar sonra HD kalitesinde geri dönüyor!
GeriTeknoloji Plaklar yıllar sonra HD kalitesinde geri dönüyor!
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

Teknoloji
16.04.2018 - 06:39, Son Güncelleme:

Plaklar yıllar sonra HD kalitesinde geri dönüyor!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Plaklar yıllar sonra HD kalitesinde geri dönüyor!

Plaklar "HD" ses kalitesiyle geri dönüyor, üstelik yeni bir pikap satın almanıza bile gerek olmayacak!

Avusturya merkezli Rebeat Innovation, plakları 21. yüzyıla taşımak için çalışmalara başladı. Firma, analog sesi dijital veriye dönüştürmeye, müziğin üç boyutlu topografik haritasını çıkarmaya ve ardından bunu bir plağa ışıkla kazımaya odaklanacak.

Bu şekilde üretilen plakların yüzde 40 daha uzun ömürlü olduğu ve yüzde 30 daha yüksek genlik sunduğu, genel olarak daha yüksek ses kalitesi sunduğu söyleniyor. Yeni yöntem, normalde kayıt sırasında kullanılan kimyasalları da gereksiz hale getirecek.

İlk "HD" plakların mağazalara ulaşması ise biraz zaman alacak. Rebeat, aldığı 4,8 milyon dolarlık yatırımın 600 bin dolarını lazer sistemi satın almaya harcadı ve bu sistem, Temmuz'a kadar hazır olmayabilir. Firma bunun ardından test damgaları üretecek ve birkaç (beş tane) baskı tesisi kuracak. Firmanın planı, Ekim'e kadar basım sistemini hazır hale getirmek. Yeni plakların müzik mağazalarına ulaşması ise önümüzdeki sene gerçekleşecek.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR: TEKNOLOJİ TARİHİNDE 15 TÜRK KADINI

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Plaklar yıllar sonra HD kalitesinde geri dönüyor!

Whatsapp'ta milyonları sevindirecek özellik! Yayında...

Sega'dan yepyeni minik oyun canavarı: Mega Drive mini

God of War fırtınası oyuncuların aklını başından alacak!