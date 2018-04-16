Plaklar yıllar sonra HD kalitesinde geri dönüyor!
Plaklar "HD" ses kalitesiyle geri dönüyor, üstelik yeni bir pikap satın almanıza bile gerek olmayacak!
Avusturya merkezli Rebeat Innovation, plakları 21. yüzyıla taşımak için çalışmalara başladı. Firma, analog sesi dijital veriye dönüştürmeye, müziğin üç boyutlu topografik haritasını çıkarmaya ve ardından bunu bir plağa ışıkla kazımaya odaklanacak.
Bu şekilde üretilen plakların yüzde 40 daha uzun ömürlü olduğu ve yüzde 30 daha yüksek genlik sunduğu, genel olarak daha yüksek ses kalitesi sunduğu söyleniyor. Yeni yöntem, normalde kayıt sırasında kullanılan kimyasalları da gereksiz hale getirecek.
İlk "HD" plakların mağazalara ulaşması ise biraz zaman alacak. Rebeat, aldığı 4,8 milyon dolarlık yatırımın 600 bin dolarını lazer sistemi satın almaya harcadı ve bu sistem, Temmuz'a kadar hazır olmayabilir. Firma bunun ardından test damgaları üretecek ve birkaç (beş tane) baskı tesisi kuracak. Firmanın planı, Ekim'e kadar basım sistemini hazır hale getirmek. Yeni plakların müzik mağazalarına ulaşması ise önümüzdeki sene gerçekleşecek.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR: TEKNOLOJİ TARİHİNDE 15 TÜRK KADINI
Yorumları Göster
Yorumları Gizle