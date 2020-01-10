Mısır Piramitleri'nin sırrı Thuban yıldızı olabilir

Fotoğraf: NASA

Thuban olarak da bilinen Alpha Draconis, Draco takımyıldızındandır. Dünya'ya yaklaşık 270 ışık yılı uzaklıkta yer alan Alpha Draconis, Mısır Piramitleri'nin nasıl inşa edildiğine dair bazı ipuçları verdi. Günümüze kadar ulaşan Mısır Piramitleri'nin inşa edilmesinde Alpha Draconis'in diğer adıyla Thuban yıldızının önemli bir rolü olduğu düşünülüyor.

Villanova Üniversitesi'nden Angela Kochoska, yaptığı açıklamada: "Akla gelen ilk sorunun bunu nasıl göremedik?" dedi. Kochoska sözlerine şöyle devam etti: "Tutulmalar kısa ve sadece altı saat sürüyor. Bu yüzden yere dayalı gözlemler de kolayca kaçırılabiliyor. Ayrıca, yıldız çok parlak. Bu yüzden, NASA'nın Kepler gözlemcisinin dedektörleri bu tutulmaları engelliyor."

Thuban yıldızı, çıplak gözle görülebilecek kadar parlak. M.Ö 2600'lü yıllarda, Eski Mısırlılar ilk piramitlerini inşa ederken, Thuban, Kuzey Yıldızı olarak ortaya çıktı. O zamanlarda, gezegenin dönme ekseninin yüzeyi ile kesiştiği ve Kuzey Kutbu'na en yakın olan yıldızdı.

Araştırmacılar, TESS ile 27 gün boyunca yıldızın parlaklığını gözlemlediler. Bunun sonucunda da Antik Mısırlılar zamanında kutup yıldızı olarak kabul edilen Thuban'ın aslında çift yıldız olduğunu keşfettiler. Mısırlılar da piramitleri inşa ederken Alpha Draconis'i diğer adıyla Thuban'ı kutup yıldızı olarak esas aldılar ve onun rehberliğinde tasarladılar.