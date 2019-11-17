Picus Security, Gartner’ın Cool Vendors Raporunda yer aldı
Siber Saldırı Simülasyonu teknolojileriyle bilinen Picus Security, araştırma ve danışmanlık şirketi Gartner'ın Security and Risk Management 2019 raporunda “Cool Vendor” olarak tanımlanan ilk Türk siber güvenlik markası oldu.
Şirketlerin dijitalleşme süreçlerinde siber güvenlik risklerini proaktif olarak yönetebilmelerini sağlamak maksadıyla 2013’te kurulan Picus Security, Gartner tarafından 2019 yılında siber güvenlik alanında inovasyon sağlayan dünya çapında beş şirketten biri oldu.
Picus platformu, siber saldırıları simüle ederek, kurumların bu saldırılara karşı risk durumunu ortaya çıkarıyor ve tespit edilen risklerin giderilmesi için iyileştirme önerileri sunuyor. Picus’un hem saldıran davranışlarını hem de saldırılan bileşenleri otomatize eden simülasyon yaklaşımı ve iyileştirme önerilerini kurumun mevcut güvenlik yatırımlarına göre özelleştirmesi, Picus Security’nin başarısının ardındaki en önemli etkenler olarak öne çıkıyor.
Dünyanın önde gelen araştırma şirketlerinden Gartner, pazardaki trendleri dönüştürme potansiyeline sahip, yüksek teknoloji üreten şirketleri her yıl “Cool Vendors” raporlarında öne çıkararak sektöre yön veriyor. Gartner tarafından yayınlanan “Cool Vendors in Security and Risk Management 2019” araştırma raporunda Picus’a da yer verdi.
Günümüzde kurumların güvenli olmak için 30’dan fazla farklı güvenlik ürünü kullanmakta olduğunu söyleyen Picus Kurucu Ortağı Volkan Ertürk, “Kurumlarda kullanılan güvenlik ürünlerinin sayısının artması, güvenlik operasyonu yönetimini karmaşıklaştırıyor. Böyle bir yapıda, verimli kullanılamayan güvenlik ürünleri ve yetersiz sayıdaki güvenlik personeli, kurumların maruz kaldığı siber riskleri artırıyor. Bu ihtiyaç doğrultusunda Picus olarak geliştirdiğimiz atak simülasyonu yaklaşımı sayesinde, kurumların güvenlik seviyesini dakikalar içerisinde tespit etmesine ve iyileştirmesine imkân sağlayabiliyoruz” dedi.
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