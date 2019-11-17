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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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17.11.2019 - 08:05, Son Güncelleme:

Picus Security, Gartner’ın Cool Vendors Raporunda yer aldı

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Picus Security, Gartner’ın Cool Vendors Raporunda yer aldı

Siber Saldırı Simülasyonu teknolojileriyle bilinen Picus Security, araştırma ve danışmanlık şirketi Gartner'ın Security and Risk Management 2019 raporunda “Cool Vendor” olarak tanımlanan ilk Türk siber güvenlik markası oldu.

Şirketlerin dijitalleşme süreçlerinde siber güvenlik risklerini proaktif olarak yönetebilmelerini sağlamak maksadıyla 2013’te kurulan Picus Security, Gartner tarafından 2019 yılında siber güvenlik alanında inovasyon sağlayan dünya çapında beş şirketten biri oldu.

Picus platformu, siber saldırıları simüle ederek, kurumların bu saldırılara karşı risk durumunu ortaya çıkarıyor ve tespit edilen risklerin giderilmesi için iyileştirme önerileri sunuyor. Picus’un hem saldıran davranışlarını hem de saldırılan bileşenleri otomatize eden simülasyon yaklaşımı ve iyileştirme önerilerini kurumun mevcut güvenlik yatırımlarına göre özelleştirmesi, Picus Security’nin başarısının ardındaki en önemli etkenler olarak öne çıkıyor.

Dünyanın önde gelen araştırma şirketlerinden Gartner, pazardaki trendleri dönüştürme potansiyeline sahip, yüksek teknoloji üreten şirketleri her yıl “Cool Vendors” raporlarında öne çıkararak sektöre yön veriyor. Gartner tarafından yayınlanan “Cool Vendors in Security and Risk Management 2019” araştırma raporunda Picus’a da yer verdi. 

Günümüzde kurumların güvenli olmak için 30’dan fazla farklı güvenlik ürünü kullanmakta olduğunu söyleyen Picus Kurucu Ortağı Volkan Ertürk, “Kurumlarda kullanılan güvenlik ürünlerinin sayısının artması, güvenlik operasyonu yönetimini karmaşıklaştırıyor. Böyle bir yapıda, verimli kullanılamayan güvenlik ürünleri ve yetersiz sayıdaki güvenlik personeli, kurumların maruz kaldığı siber riskleri artırıyor. Bu ihtiyaç doğrultusunda Picus olarak geliştirdiğimiz atak simülasyonu yaklaşımı sayesinde, kurumların güvenlik seviyesini dakikalar içerisinde tespit etmesine ve iyileştirmesine imkân sağlayabiliyoruz” dedi.

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