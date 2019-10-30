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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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30.10.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Picus Security, Earlybird’den 5 milyon dolar yatırım aldı

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Picus Security, Earlybird’den 5 milyon dolar yatırım aldı

2019 Ekim ayında Gartner’in prestijli listesi “Cool Vendors” da yer alan beş siber güvenlik şirketinden biri olan Picus Security, Earlybird'den 5 milyon dolar yatırım aldı.

Türkiye’nin son dönemdeki en önemli yatırım gelişmesi, Picus Security ile güvenlik sektöründe yaşandı. Earlybird’den 5 milyon dolarlık A Serisi yatırımı alan Picus Security, Türkiye’nin siber güvenlik potansiyelini küresel ölçekte geliştirmeyi hedefliyor.

Picus Security, EarlyBird’den aldığı 5 milyon dolarlık yatırımla siber güvenlik alanında uluslararası rekabet gücünü artırmayı hedefliyor. Başta ABD olmak üzere hâlihazırda bulunduğu İngiltere, Almanya, İtalya ve Orta Doğu pazarlarına ağırlık vermeyi planlayan Picus Security, atak ve saldırı simülasyon teknolojilerinin öncüsü konumunu uluslararası düzeyde sağlamlaştırmaya odaklanıyor.

Yeni yatırımla ilgili açıklama yapan Picus Security Kurucu Ortağı ve CEO’su Hamdi Alper Memiş, küresel piyasada bağımsız ve güvenilir bir marka olmayı hedeflediklerini belirtti ve 5 milyon dolarlık yatırımla ilgili olarak şunları söyledi: “Bu gelişmelerle birlikte Picus Labs tarafından yapılmakta olan araştırma çalışmaları artacak ve bu sayede dünyada siber güvenlik alanında bilinen ve sözü geçen siber güvenlik araştırma merkezi olma hedefimize ulaşmayı planlıyoruz.”

Picus Security, Earlybird’den 5 milyon dolar yatırım aldı

Picus Security Kurucu Ortağı ve CEO’su Hamdi Alper Memiş

Şirket, 2017 yılında ACT ve Scalex ile melek yatırımcılar Steve Ciesinski ve Melih Ödemiş'in dâhil olduğu 1,7 milyon dolarlık tohum yatırımı ile büyüme sürecini hızlandıran Picus Security, A Serisi yatırım turunu 5 milyon dolar aldığı Earlybird ile tamamlamış oldu.

2019 yılında siber güvenlik alanında inovasyon sağlayan dünya çapındaki beş şirketten biri seçilen şirket, dijital dönüşüm süreci hızla ilerlerken siber saldırıları simüle ederek, kurumların risk durumunu ortaya çıkarıyor ve tespit edilen risklerin giderilmesi için iyileştirme önerileri sunuyor. 

PwC tarafından en yenilikçi 10 siber güvenlik firması arasında gösterilen şirket, Endeavor tarafından yüzlerce firma içinden küresel etki yapabilecek girişimcilerden biri olarak nitelendirildi. Memiş, Türk girişimcilere de bazı tavsiyelerde bulundu. Erken aşamayı geçen startup’ların, scaleup aşamasında, farklı pazarlarda odaklı çalışarak başarılı olabileceğini kanıtladıklarını söyleyen Memiş, “Türkiye’de başlangıç sürecinde ne kadar ölçeklenebilir ve sağlıklı bir yapı kurarsanız, yurt dışı açılım sürecini görece o kadar rahat gerçekleştirebilirsiniz.” dedi.

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