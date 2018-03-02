PhoneKid: Bu telefon çocuklara özel

EscudoWeb adında İspanyol bir şirket tarafından MWC 2018'de tanıtılan PhoneKid, çocuklara özel olarak tasarlanmış bir telefon olarak duyuruldu. Öyle ki, cihazın kullandığı Android işletim sistemi dahi özel bir arayüze sahip. Eğitimden eğlenceye kadar çocuklara hizmet sağlayacak olan telefon ile ebeveynler, çocuklarına, rahatlıkla telefon teslim edebilecek.

Çünkü cihazda çalışabilen her türlü uygulamaya, ebeveyn karar veriyor. Hatta çocuk, kendi görevi dışında başka bir şey yapmaya kalkıştığında, ebeveyn, bu durumu hemen değiştirebilir. Ayrıca, cihazı kilitleyebilir ve "Önce ödevlerini yap!" gibi bildirimler de gönderebilir. Telefonda bulunan GPS sayesinde ise çocuklarının nerede olduğunu da görebilirler. GPS açıkken çocuk kendi başına cihazı da kapatamıyor GPS'i de.