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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
05.02.2019 - 09:48, Son Güncelleme:

Philips TV'lerde Amazon Alexa dönemi resmen başladı

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Philips TV'lerde Amazon Alexa dönemi resmen başladı

Philips TV, 2019 model tüm Android televizyonlarda Android 9 Pie İşletim Sistemi ve Alexa özelliklerini içeren Google Asistant bulunduğunu açıkladı. Philips TV 6814 model ürün sahipleri, Alexa özelliği sayesinde kanal değiştirmenin yanı sıra ve televizyonun sesini de açabiliyor. Bu özellik; kullanıcıların ellerini kullanmadan, yalnızca sesleriyle akıllı ev cihazlarını kontrol edebilmesi ve haberleri dinleyebilmesini sağlıyor. Kullanıcıların ‘Alexa BBC kanalını açar mısın?’ ya da ‘Alexa, televizyonu oyun konsolu moduna alır mısın?’ gibi komutlar vermesi yeterli.

Kumanda üzerinde bulunan ve mavi renkteki LED uyarana sahip olan Alexa tuşuyla aktifleşen sistem, kullancılara Philips’in Ambilight ışıklarıyla mavi animasyon efektleri sergileyerek uyumlu bir görüntü sunuyor. 

Tüm Philips 2019 Android TV’lerde Android 9 Pie işletim sisteminin yanında, Google Asistan'a kolay erişim sağlayan bas-konuş özellikli mikrofonlu kumanda da bulunuyor. Android TV'lerini Alexa üzerinden kontrol etmek isteyen kullanıcılar; cihazı bir defa Philips Smart TV Ses Kontrol Özelliğiyle kurulumunu yaptıktan sonra Amazon Echo gibi Alexa uyumlu bir cihazla eşleştirerek ses özelliklerine ulaşabiliyor.

Son model Android 9 Pie işletim sisteminde yer alan Google Asistant sayesinde yalnızca kullanıcı sesiyle; gişe rekoru kıran oyunların skolarına ulaşabilmek, ışıkları kontrol edebilmek ve evdeki diğer cihazları kontrol etmek mümkün.

Philips Android TV’lerin eski cihazlarına gelince, Android Oreo’nun mevcut Philips TV’lere entegrasyonu 2018 Aralık ayında başladı. Havadan denetim sayesinde tüm 2018 modellerinde ve bazı 2017 modellerinde 2019 yılında Android P sistemine direkt olarak geçiş olabiliyor.

Aynı zamanda; uygun fiyatlı 6000 serisinden premium 8000 serisine kadar tüm yeni model 2019 Philips Smart TV serisinin yüzde doksanından fazlasında Dolby Vision HDR ve Dolby Atmos’la uyumlu.

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