Philips PH805 kulak üstü kablosuz kulaklık incelemesi

Kullanıcıların uzun soluklu kullanmak istediği kulaklıklar, artık kablo karmaşasından arınmaya başladı. Philips de uzun yıllardır kulaklıklarıyla kullanıcıların çok yakından tanıdığı bir isim ve bu tecrübesiyle yeni bir ürünü ortaya koyuyor: Philips PH805. Özel şık kutusundan çıkan ürün, az önce bahsettiğimiz üzere kablodan arınmış bir kulaklık. Ancak tek özelliği elbette bu değil. Cihaz, artık Premium sınıfta olan kulaklıklardan beklenen aktif gürültü engelleme teknolojisini de kullanıyor. Philips PH805 model kablosuz kulak üstü kulaklıklar; orta segment ANC (Aktif Gürültü Kontrollü) kulaklık pazarında dikkat çeken bir model olacak gibi görünüyor.



Sık sık iş itibarıyla uçağa binmem dolayısıyla Philips PH805'i de uçakta kullanmak istedim. Uçağın motorunun sesi dolayısıyla kulaklığınızın aktif gürültü engelleme teknolojisi yoksa dinlediğinizden pek bir şey anlamıyorsunuz ve dinleme keyfiniz yarım kalıyor. Ancak Philips'in bu kulaklığı beni tatmin etmeyi başardı. Açıkçası 3 saatlik uçuşumda motor sesini hissetmedim diyebilirim. Bu süre boyunca müzik de dinledim, dizi de seyrettim. Ancak her iki durumda da kulaklığın iyi iş çıkardığını söylemeliyim.





Görüntü itibarıyla da hoş bir kulaklık. 235 gram ağırlığında olan ürün, dört mikrofonu, kulaklık kılıfının içinde ve dışında yer alan ikişer adet ileri ve geri besleme mikrofonları sayesinde arka plan gürültüsünün %95’ini yok ederek 27 dB’e kadar indiriyor.

Kulaklık; az önce bahsettiğim gibi uçaktaki gürültü sorununu çözüyor. Ancak uçak dışında sokak, insan, trafik ve arka plan seslerini de sorun olmaktan çıkarıyor. İçinde bulunan ergonomik kulak minderleri ve yumuşak hafızalı köpük de uzun saatler süresince kulaklığın kulağınızda olmasına karşın ağrı yapmamasını sağlıyor.



PH805’in sunduğu üstün ses kalitesi sayesinde dinleyiciler, müzisyenin aktarmak istediği kaliteyi deneyimleme fırsatı yakalıyor.

Sağ kulaklıkta bulunan tuşlar; ses asistanına ulaşıp ses düzeyini ayarlamaya yararken, aynı tuşa bir defa basarak aktif gürültü önleyiciyi çalıştırıyor. Kılıflarda bulunan “oynat”, “durdur”, “ileri” ve “geri sar” tuşlarıysa kullanıcısına tam kontrol sunuyor. Yüksek seviyede performans özelliklerine sahip PH805 gürültü önleyicili kulak üstü kulaklık, 235 gram ağırıyla pazarının en hafiflerinden. Katlanılabilir özelliği de saklarken ve seyahat ederken büyük kullanım rahatlığı sunuyor.





Gelelim diğer özelliklere... Bluetooth 5.0 kablosuz bağlantı sayesinde telefon, tablet ve masaüstü bilgisayarlarınızda müzikleri ücretsiz dinlemenize olanak sağlıyor. Kıtalararası bir yolculuktan daha uzun dayanan 30 saatlik pil ömrü, 5 dakikalık hızlı şarj sayesinde iki saat kullanım hakkı tanıması ve pil gücünü kullanmadan havayollarının uçak içi eğlence sistemlerine bağlanabilen ekstra ses kablosu sayesinde büyük kullanım kolaylığı sağlıyor.