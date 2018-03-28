Philips genişbant veri aktarımı teknolojisi ‘LiFi’ı tanıttı

Philips Aydınlatma İnovasyon Bölümü Başkanı Olivia Qiu; "Dünyanın önde gelen aydınlatma ve bugünün dijital çağına yönelik devasa potansiyele sahip bir şirket olarak, müşterilerimiz için, LiFi ile yeni ve inovatif hizmetlerin öncülüğünü yapmaktan ötürü gurur duyuyoruz. Radyo frekansları giderek daha kalabalık hale gelirken, görünür ışık spektrumu, çok geniş aralıktaki Nesnelerin İnterneti cihazlarının aynı anda, sabit bir şekilde bağlanmasına imkân tanıyor. Bu alan büyük bir bant genişliğine sahip ve henüz fazla kullanılmayan bir kaynak. Bir aydınlatma şirketi olarak, müşterilerimizin, en yüksek kalitedeki enerji verimliliğine sahip ışık ile, son teknolojiye sahip bağlanabilirlikten yararlanmasını sağlıyoruz." dedi.

LiFi, WiFi’a benzeyen, iki yönlü, yüksek hızlı kablosuz bir teknoloji ancak verilerin yüksek güvenlikli bir yöntemle aktarılması için radyo dalgaları yerine, ışık dalgalarından yararlanıyor. Philips Aydınlatma’nın, LiFi teknolojisi ile çalışan ofis armatürleri, aydınlatma kalitesinden taviz vermeden, saniyede 30 Mb’lık (Mb/s) bir hızla genişbant bağlantı imkanı sağlıyor. 30Mb/s’da, bir kullanıcının, video aramalarını gerçekleştirirken, aynı anda kullanıcıya çeşitli HD kaliteleri videoları izleme imkanı da sunuyor.

Fransız emlak yatırım şirketi olan Icade, Paris, La Defense’daki akıllı ofisinde, bu çığır açan teknolojinin öncülüğünü yapıyor. Icade’de Ticari Mülk Yatırımı Bölüm Başkanı Emmanuelle Baboulin, "LiFi, ofislerde gerçekten ezber bozma potansiyeline sahip. Pazarımızın lideri olarak, mevcut ve gelecekteki müşteriler için, bu teknolojinin imkanlarını keşfetmek istedik. La Defense’taki akıllı ofisimizde bu teknolojiyi sergilemeyi planlıyoruz; bu nedenle, istikrarlı bağlanabilirliğin yanı sıra, ışık kalitesi, bizim için çok önemli." şeklinde konuştu.