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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
AA
09.10.2019 - 15:57, Son Güncelleme:

Petrol verimini artıracak projeye TÜBİTAK desteği

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Petrol verimini artıracak projeye TÜBİTAK desteği

Batman Üniversitesince hazırlanan, petrol kuyularında oluşacak olası sızma veya arızaların anında tespit edilerek, petrol verimliliğinin artırılmasını sağlayacak proje TÜBİTAK tarafından kabul edildi.

Batman Üniversitesi Elektrik-Elektronik, Petrol ve Doğalgaz, Makine ve Bilgisayar Mühendisliği bölümlerinde görevli akademisyenler tarafından, "Petrol Kuyularındaki Ekipmanlarda Oluşan Olası Mekanik ve Elektrik Arızalarının Uzaktan Tespiti için Yapay Zeka Tabanlı Otomasyon Sisteminin Geliştirilmesi ve Uygulanması Projesi" hazırlandı.

TÜBİTAK Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı tarafından kabul edilen, 800 bin lira bütçe ile desteklenen proje ile petrol kuyularında arıza kaynaklı üretim kayıplarının minimize edilmesi, kuyu verimine yönelik verilerin çevrim içi olarak alınması, sistemin uzaktan kontrolüne olanak tanınması ve birçok arızanın daha oluşmadan yapay zeka destekli karar verme mekanizması ile tespit edilmesi hedefleniyor.

Üniversitenin rektörü Prof. Dr. Aydın Durmuş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2 profesör, doçent ve 6 doktor öğretim üyesince hazırlanan projenin, tamamen yerli ve milli olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Türkiye'nin 2023 vizyonu kapsamında dile getirdiği "yerli ve milli" hedefler doğrultusunda üniversitenin Ar-Ge biriminin daha da geliştirildiğine işaret eden Durmuş, bu kapsamda hayata geçirdikleri proje ile Türkiye'nin petrol üretimindeki verimliliğini artırmayı hedeflediklerini belirtti.

"Ekonomiye büyük katkısı olacak"

Prof. Dr. Durmuş, üniversite ve sanayi iş birliğini sürdürdüklerini ifade ederek, şunları kaydetti:

"2023 hedefimizde Sayın Cumhurbaşkanımızın belirttiği gibi yerli ve milli üretim konusunda Batman Üniversitesi olarak birçok alanda Ar-Ge çalışması yapıyoruz. Bu proje ile yurt dışından yüklü paralar ödenerek temin edilen parça ve yazılımları Türkiye'de üretmeyi amaçlıyoruz. Bu çok kapsamlı bir proje. Proje ile kuyulardaki tüm arızalar tespit edilerek, merkeze bildirilecek. Uyarı doğrultusunda müdahale edilecek. Böylece hem ekonomiye büyük katkısı olacak hem de yerlileşmeye, millileşmeye, milli üretime katkı sunacak."
Bunun gibi mühendislik çalışmalarıyla aynı zamanda bölge sanayisini geliştirmeyi amaçladıklarına dikkati çeken Durmuş, bölgenin katma değeri yüksek ürünler üretilmesine fayda sağlayacak konuma ulaşmasını istediklerini vurguladı.

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