PES 2020 geliyor! İşte gelecek tüm yeni özellikler
Futbol oyunu tutkunlarının vazgeçilmesi olan iki oyun serisi var: Biri EA Sports'un FIFA serisi, diğeri ise Konami'nin PES serisi. Peki bu yıl karşımıza çıkacak futbol oyunları nasıl olacak dersiniz? Yeni gelişmeler var mı? PES 2020'yle ilgili ilk bilgiler internete sızdı bile!
PES 2020 için geri sayım başladı. Henüz resmen duyurulmasına aylar var; ancak yeni oyunla ilgili ilk bilgiler ortaya çıktı bile! Geçen yıl Şampiyonlar Ligi lisansını EA Sports'a kaptırarak rekabete 1-0 yenik başlayan Konami için 2020 çok kritik bir öneme sahip. Oyunda göreceğimiz kayda değer yeniliklerin başında Fox Engine'ın artık son kez PES sürümünde kullanılacak olması. Kojima Productions'ın geliştirdiği bu grafik motoru, karşımıza ilk kez Metal Gear Solid V'te çıkmıştı.
Fox Engine'ı geride bırakmak isteyen Konami'nin PES 2020'de Unreal Engine'e geçiş yapacağı konuşuluyor. Şirkete yakın kaynaklarca elde edilen bilgiler doğrultusunda, bu yapay zeka yardımıyla Unreal Engine sayesinde daha gerçekçi ve etkileyici bir atmosfer oluşturulabileceği ön görülüyor.
PES 2020'nin diğer yıllardan farklı olarak Nintendo Switch için de sürümü olacak.
Diğer yandan son PES oyunlarının en büyük sorunu yetersiz gelen sunuculardı. Bu yıl sunucularını ve eleştirme sistemi yeniden elden geçirecek olan Konami, sorunsuz bir oyun deneyimi için tabiri caizse ince eleyip sık dokuyor.
Fiyat etiketinin 60 ila 80 euro olması beklenen PES 2020, Eylül'ün ilk haftasında resmen karşımıza çıkacak.
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