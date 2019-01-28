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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
28.01.2019 - 09:15, Son Güncelleme:

PES 2020 geliyor! İşte gelecek tüm yeni özellikler

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PES 2020 geliyor! İşte gelecek tüm yeni özellikler

Futbol oyunu tutkunlarının vazgeçilmesi olan iki oyun serisi var: Biri EA Sports'un FIFA serisi, diğeri ise Konami'nin PES serisi. Peki bu yıl karşımıza çıkacak futbol oyunları nasıl olacak dersiniz? Yeni gelişmeler var mı? PES 2020'yle ilgili ilk bilgiler internete sızdı bile!

PES 2020 için geri sayım başladı. Henüz resmen duyurulmasına aylar var; ancak yeni oyunla ilgili ilk bilgiler ortaya çıktı bile! Geçen yıl Şampiyonlar Ligi lisansını EA Sports'a kaptırarak rekabete 1-0 yenik başlayan Konami için 2020 çok kritik bir öneme sahip. Oyunda göreceğimiz kayda değer yeniliklerin başında Fox Engine'ın artık son kez PES sürümünde kullanılacak olması. Kojima Productions'ın geliştirdiği bu grafik motoru, karşımıza ilk kez Metal Gear Solid V'te çıkmıştı. 

Fox Engine'ı geride bırakmak isteyen Konami'nin PES 2020'de Unreal Engine'e geçiş yapacağı konuşuluyor. Şirkete yakın kaynaklarca elde edilen bilgiler doğrultusunda, bu yapay zeka yardımıyla Unreal Engine sayesinde daha gerçekçi ve etkileyici bir atmosfer oluşturulabileceği ön görülüyor.

PES 2020'nin diğer yıllardan farklı olarak Nintendo Switch için de sürümü olacak. 

Diğer yandan son PES oyunlarının en büyük sorunu yetersiz gelen sunuculardı. Bu yıl sunucularını ve eleştirme sistemi yeniden elden geçirecek olan Konami, sorunsuz bir oyun deneyimi için tabiri caizse ince eleyip sık dokuyor.

Fiyat etiketinin 60 ila 80 euro olması beklenen PES 2020, Eylül'ün ilk haftasında resmen karşımıza çıkacak. 

iTunes'da indirilen filmlere nasıl ulaşılır? | Teknoloji 101Teknoloji 101'in bu bölümünde iTunes'da indirilen filmlere nasıl ulaşılır bunu anlatıyor olacağız.
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