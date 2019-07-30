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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
30.07.2019 - 14:33, Son Güncelleme:

PES 2020 demo ile yayında! PES 2020 sistem gereksinimleri neler?

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PES 2020 demo ile yayında! PES 2020 sistem gereksinimleri neler?

Oyun konsolları ve bilgisayar ortamında en çok oynanan futbol oyunları arasında yer alan PES 2020 demo gelişmesi ile oyunseverlerin gündeminde yer aldı. Bu yıl oyunun ön adı olarak e football titrini kullanan Konami, demo sürümünün haricinde ön sipariş ekranını da erişime açtı. İşte, PES 2020'nin demo sürümü ve oyun hakkında bazı bilgiler

Demo sürümünde Barcelona, Manchester United ve Juventus başta olmak üzere 13 takımın yer aldığı PES 2020'de Allianz Arena, Allianz Parque ve Neu Sonne Arena Stadyumları açık olacak. 

DEMO SÜRÜMDE HANGİ TAKIMLAR VAR?

Oyunun demo sürümünde yer alan takımlar şu şekilde;

FC Barcelona

Manchester United

FC Bayern Munich

Juventus

Arsenal

Palmeiras

Flamengo

San Paulo

Corinthians

Vasco da Gama

Boca Juniors

River Plate

Colo-Colo

DEMO SÜRÜMÜ İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

SİSTEM GEREKSİNİMLERİ NELER?

Oyunun sistem gereksinimleri hakkında detaylı bilgiler, oyunun 10 Eylül tarihinde tam anlamıyla çıkmasının ardından netleşecek. Şimdilik sadece 64 bit işlemci ve işletim sistemi, oyun için talep edilen özelliklerin başında yer alacak.

OYUN GELİŞTİRMESİ İÇİN İNİESTA'DAN DANIŞMANLIK ALINDI

PES 2020'de sahada gerçekleştirilen her hareketin, en dikkatli futbol hayranlarının bile detaylı incelemelerine yanıt vermesini sağlamak adına mümkün olan her noktada uzman görüşlerine başvuruldu.

Etrafındaki alanı okuyabilme ve geçilemez olarak görülen defans hattının en küçük boşluklarından sıyrılma yeteneğine sahip olan Andrés Iniesta'nın bu doğuştan gelen yeteneğini yeni, dinamik bir top sürme tekniğine yansıtmak için Iniesta ile yakından çalıştı.

Serinin hayranları kabul edecektir ki aslına uygunluk, PES'te her zaman çok önemli olmuştur ve bu durum, sahadaki başarılarınızda olduğu kadar başarısızlıklarınız için de geçerlidir.Bu felsefe doğrultusunda PES 2020'de oyuncu hataları gerçekçi bir şekilde resmedilerek rakipleriniz tarafından yapılan dikkatsizce hatalardan faydalanabilmeniz için daha çok fırsat yaratılacak ve aynı şekilde oyununuzu isabetli bir şekilde oynamanızı sağlamak için müsabakanın her anını yaşamanız ve solumanız adına sizi teşvik edecek.

Ayrıca topun kontrolünü kişisel oyun tarzınıza uygun bir şekilde sağlamanıza imkan veren çeşitli yeni ilk dokunuş teknikleri de eklendi.

 

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