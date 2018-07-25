PES 2019 sistem gereksinimleri açıklandı
Konami, Pro Evolution Soccer 2019'un sistem gereksinimlerini açıkladı. İşte 30 Ağustos'ta oyuncularla buluşacak olan PES 2019'un minimum ve önerilen sistem gereksinimleri...
Ağustos'ta PES 20192un demosunu yayınlamayı planlayan Konami, bunun hemen öncesinde resmi sistem gereksinimlerini de açıkladı.
Minimum
- İşletim Sistemi: Windows 7 SP1/8.1/10 - 64bit
- CPU: Intel Core i5-3470 / AMD FX 4350
- RAM: 4 GB
- Ekran Kartı: NVIDIA GTX 670 / AMD Radeon HD 7870
- Ekran Kartı Hafızası: 2 GB
- DirectX: 11.0
- Boş Sabit Disk Alanı: 30 GB
- Çözünürlük: 1280x720
Önerilen
- İşletim Sistemi: Windows 7 SP1/8.1/10 - 64bit
- CPU: Intel Core i7-3770 / AMD FX 8350
- RAM: 8 GB
- Ekran Kartı: NVIDIA GTX 760 / AMD Radeon R9 270X
- Ekran Kartı Hafızası: 4 GB
- DirectX: 11.0
- Boş Sabit Disk Alanı: 30 GB
- Çözünürlük: 1920x1080
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