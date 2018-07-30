PES 2019 ne zaman çıkacak? İşte lisanslı ligler
Şampiyonlar Ligi lisansını kaybederek FIFA 19'dan önemli bir çalım yiyen PES 2019'dan güzel haber geldi. Konami'nin yeni oyununda Türkiye Süper Ligi de olacak! Peki PES 2019 ne zaman çıkacak?
PES 2019 Türkiye Ligi konusunda resmi bilgi ortaya çıktı. 12 Eylül tarihinde raflardaki yerini alacak olan oyunda, Türkiye Süper Ligi tüm futbol takımlarımız, formaları ve oyuncuları ile lisanslı olarak yer alacak. Kojima Productions tarafından geliştirilen Fox Engine, belki de son kez PES’in oyun motoru olarak kullanılacak. İlk kez Metal Gear Solid V ile kullanılan Fox Engine, geçmiş oyunların da yapı taşlarından birini oluşturmuştu. PES 2019 trailer – fragmanları henüz ortaya çıkmadı ama, bu yıl da görsel olarak geliştirilmiş bir oyun göreceğimize şimdiden eminiz. Ayrıca Fox Engine’nin uzun süredir eleştirilen oyun fiziklerine olan artı katkısı, yeni yapım ile beraber bir üst noktaya taşınacak.
Teknik açıdan bir önemli detay ise PS4 ve Xbox One X için gelecek 4K oyun modları olacak. Yeni oyun iki konsolda da 4K 60fps olarak çalışacak.
PES 2019 sistem gereksinimleri
Minimum sistem gereksinimleri
İşletim sistemi: Windows 7 – 8/8.1- 10
İşlemci: Intel Core i5-3450 3.1 GHz veya AMD FX-4100 3.6GHz
Bellek: 8 GB RAM
Ekran Kartı: 2 GB GeForce GTX 650 veya Radeon HD 7750
DirectX: Version 11
Depolama alanı: 30 GB
Önerilen sistem gereksinimleri
İşletim sistemi: Windows 10 x64
İşlemci: Intel Core i7-3770 3.4 GHz veya AMD FX-4170 4.2 GHz
Bellek: 8 GB RAM
Ekran Kartı: 2 GB Nvidia GeForce GTX 660 veya AMD Radeon HD 7950
DirectX: Version 11
Depolama alanı: 30 GB
PES 2019 fiyatı: 70 Euro
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