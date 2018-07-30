PES 2019 ne zaman çıkacak? İşte lisanslı ligler

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

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Teknoloji
30.07.2018 - 13:45, Son Güncelleme:

PES 2019 ne zaman çıkacak? İşte lisanslı ligler

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PES 2019 ne zaman çıkacak? İşte lisanslı ligler

Şampiyonlar Ligi lisansını kaybederek FIFA 19'dan önemli bir çalım yiyen PES 2019'dan güzel haber geldi. Konami'nin yeni oyununda Türkiye Süper Ligi de olacak! Peki PES 2019 ne zaman çıkacak?

PES 2019 Türkiye Ligi konusunda resmi bilgi ortaya çıktı. 12 Eylül tarihinde raflardaki yerini alacak olan oyunda, Türkiye Süper Ligi tüm futbol takımlarımız, formaları ve oyuncuları ile lisanslı olarak yer alacak. Kojima Productions tarafından geliştirilen Fox Engine, belki de son kez PES’in oyun motoru olarak kullanılacak. İlk kez Metal Gear Solid V ile kullanılan Fox Engine, geçmiş oyunların da yapı taşlarından birini oluşturmuştu. PES 2019 trailer – fragmanları henüz ortaya çıkmadı ama, bu yıl da görsel olarak geliştirilmiş bir oyun göreceğimize şimdiden eminiz. Ayrıca Fox Engine’nin uzun süredir eleştirilen oyun fiziklerine olan artı katkısı, yeni yapım ile beraber bir üst noktaya taşınacak.

PES 2019 ne zaman çıkacak İşte lisanslı ligler

Teknik açıdan bir önemli detay ise PS4 ve Xbox One X için gelecek 4K oyun modları olacak. Yeni oyun iki konsolda da 4K 60fps olarak çalışacak.

PES 2019 sistem gereksinimleri

Minimum sistem gereksinimleri

İşletim sistemi: Windows 7 – 8/8.1- 10

İşlemci: Intel Core i5-3450 3.1 GHz veya AMD FX-4100 3.6GHz

Bellek: 8 GB RAM

Ekran Kartı: 2 GB GeForce GTX 650 veya Radeon HD 7750

DirectX: Version 11

Depolama alanı: 30 GB

Önerilen sistem gereksinimleri

İşletim sistemi: Windows 10 x64

İşlemci: Intel Core i7-3770 3.4 GHz veya AMD FX-4170 4.2 GHz

Bellek: 8 GB RAM

Ekran Kartı: 2 GB Nvidia GeForce GTX 660 veya AMD Radeon HD 7950

DirectX: Version 11

Depolama alanı: 30 GB

PES 2019 fiyatı: 70 Euro

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