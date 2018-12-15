PES 2019 Mobile yayınlandı! İçinde Türkiye ligi de var
PES 2019 Mobile yayınlandı; artık oyun severler telefonları başından da PES 2019 oynayabilecek. Türkiye dahil pek çok ülkenin liginin de yer aldığı oyun daha ilk günden oyunculardan yoğun ilgi gördü.
PES 2019 artık sadece oyun konsollarında ya da PC'lerde değil, aynı zamanda telefon ve tabletlerde de oynanabiliyor! PES 2019 oyunu Türkiye dahil Portekiz, İskoçya, Belçika, Danimarka, İsveç gibi pek çok ligin olduğu oyunda yeni olarak Şili, Arjantin gibi Güney Amerika ligleri ve Japonya ligi de dahil edilmiş. Ayrıca Rusya ligi de ilk kez PES 2019 ile futbol sahalarına geliyor.
8000’den fazla oyuncu animasyonu olan oyunda top fizikleri de en gerçekçi şekliyle hazırlanmış. Dünya çapında sayısız oyuncu arasından seçim yaparak kendi liginizi oluşturabiliyorsunuz. Beckham, Zico, Romario gibi özel efsanelerin yanı sıra Cruyff, Nedved, Gullit, Maldini gibi bilinen efsaneler de oyunda yer alıyor.
PES 2019 ücretsiz olarak sunuluyor ancak özellikle iyi oyuncuları alabilmek için ödeme yapmak gerekiyor.
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