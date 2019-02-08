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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
08.02.2019 - 09:32, Son Güncelleme:

PES 2019 için çok önemli güncelleme geldi!

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PES 2019 için çok önemli güncelleme geldi!

Konami, PES 2019 için Data Pack 4.0’ın PlayStation 4, Xbox One ve PC üzerinden indirilebilir olduğunu açıkladı. Peki bu paketle birlikte oyunda yeni neler göreceğiz?

Data Pack 4.0; Celtic Park, Scottish Champions Celtic FC, Ibrox, Glasgow Rangers’ı oyun meraklılarına sunuyor. Taraftarlar ikonik stadyumların gün ışığındaki ve spot ışıkları altındaki nefes kesici ayrıntılarını görebilecekler. Stadyumların yanı sıra her iki Ladbrokes Premiership kulüplerinden birkaç yüksek profilli oyuncuya sahip 70'in üzerinde oyuncu güncellemesi pakette yer alıyor.

Oyuncu ekipmanları ayrıca birçok büyük spor markasından gelen güncellemelerle birlikte sunuluyor. Tayland Milli Takımı için hazırlanan setin tamamı ile birlikte Nike, Adidas, Puma, Joma ve Umbro'dan yeni ekipmanlar da eklenmiş durumda.

Data Pack 4.0 ile Japon efsanesi Hidetoshi Nakata ve Güney Koreli yıldız Park Ji-Sung ile birlikte İtalyan futbol devi Francesco Totti'nin özel tanıtımı da duyuruldu. Her üç efsane myClub'a gelecek ve Şubat ayında yapılacak kampanyada efsane isimlere erişilebilecek.

Tüm kariyerini Roma'da geçirmiş, iki kez İtalyan Ligi’ni ve İtalyan kupasını kazanarak büyük başarı elde etmiş olan Totti, Mayıs 2017'de emekli olduğundan bu yana bir oyun içerisinde yer almamıştı. İtalyan Milli Takımı’yla 2006 yılında Dünya Şampiyonu oldu.

PES 2019 şimdi PlayStation®4, Xbox One™, PC, Google Play ve Appstore’dan ücretsiz olarak indirilebiliyor*. Küresel elçi Philippe Coutinho standart baskının ön kapağında ve özel bir sürümde David Beckham hayranlarına özel myClub bonusları kazanma fırsatı sunuyor.

*Ücretsiz olarak indirilebilen ürün, konsol ve PC’de PES 2019 LITE olarak adlandırılıyor.

Twitter'da bir kullanıcı nasıl sessize alınır? | Teknoloji 101Teknoloji 101'in bu bölümünde Twitter'da bir kullanıcı nasıl sessize alınır bunu anlatıyor olacağız.
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