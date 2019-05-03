PES 2019 fiyatlarında büyük indirim
Konami'nin popüler futbol oyun serisinin yeni üyesi PES 2019'un fiyat etiketinde önemli oranda indirim yapıldı. İşte kutulu PES 2019'un yeni satış fiyatı...
FIFA 19 ile birlikte bu yıla damgasını vuran popüler futbol oyunu PES 2019, hatırı sayılır bir oyuncu kitlesine sahip. Oyun fiyatlarını yüksek bulanlar için ise bugün bir sürprizle karşılaştı.
Aralgame, PES 2019 fiyatlarını 'aşağı' çekti. PES 2019’un tüm formatlarını D&R, MediaMarkt, Overgame, Teknosa, Vatan Bilgisayar ve aralgame.com üzerinden artık 200 TL'den satılıyor.
Yapılan kampanya 17 Mayıs 2019 tarihine kadar belirtilen noktalarda geçerli olacak.
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