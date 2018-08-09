PES 2019 demo nasıl indirilir? | PC, PS4, Xbox One
PES 2019 demo sürümü yayınlandı. Oyuncular yeni PES’i satın almadan önce elbette denemek istedikleri için, özellikle Steam tarafında “PES 2019 demo indir!” seçeneğinin gelmesini merakla bekliyorlar. İşte PES 2019 demo sürümünü PC, PS4 ve Xbox One'a indirmenin yolu...
PES 2019 DEMO PS4 | NASIL İNDİRİLİR
PlayStation tarafında tek yapmanız gereken, PlayStation Store üzerinden önce Games, ardından da Demo sekmesine ulaşmak. Burada “See All Demos” sekmesini göreceksiniz. PES 2019 demo burada ilk sıraya alınmış durumda. Veya hemen aşağıda paylaştığımız link üzerinden PS hesabınıza demoyu ekleyebilirsiniz.
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PES 2019 DEMO XBOX ONE | NASIL İNDİRİLİR
Yine aynı şekilde market üzerinden PES 2019 diye arattığınızda, demo versiyon karşınızda gelecek. Elbette uğraşmak istemiyorsanız tek yapmanız gereken, aşağıda size verdiğimiz link üzerinden demoya ulaşıp Xbox hesabınıza eklemek.
PES 2019 DEMO STEAM | NASIL İNDİRİLİR
Steam tarafında ise kısa bir süre için beklememiz gerekiyor. Bu kez mağaza aramasına Pro Evolution Soccer 2019 yazdığımızda karşımıza gelecek sayfada yer alacak demo, henüz PC oyuncuları için kullanıma açılmadı. Ama açıldığında aşağıdaki link üzerinden “Ücretsiz dene” diyebileceksiniz.
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