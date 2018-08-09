PES 2019 demo nasıl indirilir? | PC, PS4, Xbox One

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Teknoloji
09.08.2018 - 07:18, Son Güncelleme:

PES 2019 demo nasıl indirilir? | PC, PS4, Xbox One

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PES 2019 demo nasıl indirilir? | PC, PS4, Xbox One

PES 2019 demo sürümü yayınlandı. Oyuncular yeni PES’i satın almadan önce elbette denemek istedikleri için, özellikle Steam tarafında “PES 2019 demo indir!” seçeneğinin gelmesini merakla bekliyorlar. İşte PES 2019 demo sürümünü PC, PS4 ve Xbox One'a indirmenin yolu...

PES 2019 DEMO PS4 | NASIL İNDİRİLİR

PlayStation tarafında tek yapmanız gereken, PlayStation Store üzerinden önce Games, ardından da Demo sekmesine ulaşmak. Burada “See All Demos” sekmesini göreceksiniz. PES 2019 demo burada ilk sıraya alınmış durumda. Veya hemen aşağıda paylaştığımız link üzerinden PS hesabınıza demoyu ekleyebilirsiniz.

PES 2019 DEMO İÇİN TIKLAYIN

PES 2019 DEMO XBOX ONE | NASIL İNDİRİLİR

Yine aynı şekilde market üzerinden PES 2019 diye arattığınızda, demo versiyon karşınızda gelecek. Elbette uğraşmak istemiyorsanız tek yapmanız gereken, aşağıda size verdiğimiz link üzerinden demoya ulaşıp Xbox hesabınıza eklemek.

PES 2019 DEMO İÇİN TIKLAYIN

PES 2019 DEMO STEAM | NASIL İNDİRİLİR

Steam tarafında ise kısa bir süre için beklememiz gerekiyor. Bu kez mağaza aramasına Pro Evolution Soccer 2019 yazdığımızda karşımıza gelecek sayfada yer alacak demo, henüz PC oyuncuları için kullanıma açılmadı. Ama açıldığında aşağıdaki link üzerinden “Ücretsiz dene” diyebileceksiniz.

PES 2019 DEMO İÇİN TIKLAYIN

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