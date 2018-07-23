PES 2019 demo geliyor! İşte yayınlanacağı tarih
Konami'nin popüler futbol oyunu PES serisinin son halkası PES 2019'un demo sürümünün ne zaman yayınlanacağı açıklandı. İşte o tarih...
PES 2019 demo sürümü, 8 Ağustos'ta PlayStation 4, Xbox One ve PC platformundaki oyunseverlerin beğenisine sunulacak. Toplam 12 takımın yer alacağı demoda Online hızlı maç ve çevrimdışı hazırlık maçı modu bulunacak. Oyuncular herhangi bir para vermeden multiplayer maç yapabilecek. Demoda bulunacak takımlar şöyle:
Barcelona
Schalke
04Liverpool
InterMilan
Monaco
São Paulo
Flamengo
Palmeiras
Colo-Colo
Arjantin
Fransa
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