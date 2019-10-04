Personal Safety: Google bu kez hayat kurtaracak
Yıllardır sunduğu servislerle çok büyük kitlelere ulaşmayı başaran Google'ın bir süredir üzerinde çalıştığı yeni uygulaması Personal Safety, hayat kurtaracak. İlk etapta ABD'de kullanıcılara sunulan uygulama bakın bunu nasıl başaracak?
Google, ilk olarak ABD'de kullanıcılara sunduğu yeni bir hizmetiyle dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Personal Safety adını taşıyan bu uygulama, adından da anlaşılacağı üzere kişinin güvenliğiyle ilgili bir hizmet sunuyor. Şimdilik sadece Google Pixel serisi telefonlarda çalışan uygulamanın çalışma mantığı ise şöyle: Uygulama, konumunuz ve ivme ölçerdeki değerlerdeki oynamaları belirleyerek ve bunları telefonunuzun mikrofonu aracılığıyla doğrulayarak bir kazada olup olmadığınızı belirliyor. Daha sonra cihazınız, desteğe ihtiyacınız olup olmadığını soruyor. Eğer cevap veremiyorsanız, uygulama otomatik olarak 911'i (ABD'nin 112'si) arıyor ve acil yardım ekiplerine konumunuzu gönderiyor.
Personal Safety uygulamasını ilk defa kurarken, acil durum kişilerinizi ayarlamanız gerekiyor. Bu kişiler, örneğin bir araba kazası durumunda, acil durumunuzdan ve konumunuzdan haberdar ediliyor. Ayrıca bu kişilere gönderilecek özel bir mesaj da tanımlayabiliyorsunuz.
Bunun yanı sıra, acil yardım ekipleri bir kaza anında telefonunuz kilitli olsa bile acil durum kişi listenize ulaşabiliyorlar. Bu özellik, varsayılan olarak açık oluyor.
Uygulamanın ABD dışında bir ülkeye ne zaman yayılacağı ve diğer telefonların kullanımına açılıp açılmayacağı ise henüz belirsiz.
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