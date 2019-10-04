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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
04.10.2019 - 07:29, Son Güncelleme:

Personal Safety: Google bu kez hayat kurtaracak

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Personal Safety: Google bu kez hayat kurtaracak

Yıllardır sunduğu servislerle çok büyük kitlelere ulaşmayı başaran Google'ın bir süredir üzerinde çalıştığı yeni uygulaması Personal Safety, hayat kurtaracak. İlk etapta ABD'de kullanıcılara sunulan uygulama bakın bunu nasıl başaracak?

Google, ilk olarak ABD'de kullanıcılara sunduğu yeni bir hizmetiyle dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Personal Safety adını taşıyan bu uygulama, adından da anlaşılacağı üzere kişinin güvenliğiyle ilgili bir hizmet sunuyor. Şimdilik sadece Google Pixel serisi telefonlarda çalışan uygulamanın çalışma mantığı ise şöyle: Uygulama, konumunuz ve ivme ölçerdeki değerlerdeki oynamaları belirleyerek ve bunları telefonunuzun mikrofonu aracılığıyla doğrulayarak bir kazada olup olmadığınızı belirliyor. Daha sonra cihazınız, desteğe ihtiyacınız olup olmadığını soruyor. Eğer cevap veremiyorsanız, uygulama otomatik olarak 911'i (ABD'nin 112'si) arıyor ve acil yardım ekiplerine konumunuzu gönderiyor.

Personal Safety uygulamasını ilk defa kurarken, acil durum kişilerinizi ayarlamanız gerekiyor. Bu kişiler, örneğin bir araba kazası durumunda, acil durumunuzdan ve konumunuzdan haberdar ediliyor. Ayrıca bu kişilere gönderilecek özel bir mesaj da tanımlayabiliyorsunuz. 

Bunun yanı sıra, acil yardım ekipleri bir kaza anında telefonunuz kilitli olsa bile acil durum kişi listenize ulaşabiliyorlar. Bu özellik, varsayılan olarak açık oluyor.

Uygulamanın ABD dışında bir ülkeye ne zaman yayılacağı ve diğer telefonların kullanımına açılıp açılmayacağı ise henüz belirsiz.

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