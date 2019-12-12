Microsoft Türkiye, sektörlere ilham veren etkinliklerine hız kesmeden devam ediyor. Türkiye ekonomisine katkı sağlamak amacıyla tüm sektörlere yönelik trendler ve inovasyonlar konusunda sektör oyuncularını güncel tutan Microsoft Türkiye, “Dijital Çağda Yenilik: Perakende Operasyonlarında Dijital Dönüşüm” etkinliğiyle perakende sektörüne yönelik önemli bilgiler ve başarı hikâyelerinden örnekler paylaştı.

Etkinlikte perakende sektöründe yaşanan hızlı değişim, verimlilik artışı sağlamanın yolları, yapay zekâ ve dijital dönüşümün sektördeki yansımaları gibi konulara değinildi. Microsoft Orta Doğu ve Afrika Perakende, Seyahat ve Ulaştırma Direktörü MEA Ramy Fares, “Senin Müşterin. Senin Verin. Senin Çalışanın” adlı oturumda görüş ve deneyimlerini katılımcılara aktardı.

Perakendeciler veriyi değere dönüştürmeli

Ramy Fares, konuşmasında şunları aktardı: “Perakende çok kanallı ve çok yönlü bir sektör. Bugün akıllı perakende döneminde yaşıyoruz. Her adımın hesaplanarak atılması gerekiyor. Nesiller değiştikçe tüketici alışkanlıkları da değişiyor. Müşteriler fiziksel mağazaya gerek duymadan alışveriş yapıyor, artık her tüketici kendine özgü bir marka deneyimi yaşamak istiyor. Böyle bir ortamda perakendeciler ellerindeki büyük veriyi değere dönüştürerek değişime hızlı yanıt verebilmeyi hedefliyor. Yeni tüketim alışkanlıklarıyla şekillenen geleceğin şirketleri birbiriyle bağlantılı, çevik ve veriyle şekillenen perakende deneyimleri sunacak. Biz Microsoft’ta perakende müşterilerimize sunduğumuz çözümlerde yeni nesil tüketiciyi odağa alıyoruz, tüm tedarik zincirini güçlendiriyoruz ve perakende sektörünün yenilenmesine hizmet ediyoruz. Çözümlerimizle şirketlerin sevilen markalar yaratılmasına ve kişiselleştirilmiş deneyimler sunmasına yardımcı oluyoruz. Operasyonları sürdürülebilir hale getirerek şirketlerin sunduğu inovasyonları güçlendiriyoruz.”

Perakendede Dönüşüm Yolculuğu ismiyle gerçekleştirilen deneyim paneli sonrasında uzman görüşleri oturumuna geçildi. Yapay zekâ, dijital dönüşüm, tedarik zinciri gibi birçok konuya değinilen ve iki oturum şeklinde gerçekleştirilen panelde Penti CTO’su Alper Harput, Motiwe CEO’su Mete Bayrak, Algoritma Departman Müdürü Rümeysa Kahveci, SGS Global İş Geliştirme ve Satış Müdürü Luc Domissy, Mishipay Satış Mühendisi Junaid Malik, SES-imagotag Doğu Avrupa Bölge Müdürü Richard Schober, Mindworks Kurucu ortakları Hasan Ali Polat ve Yalçın Dizdar ile RBS Retail Yönetici Ortağı Osman Yener yer aldı. H&M Üretim Ofisi Avrupa Bölgesi Müdürü Leyla Ertür de “Perakendede Dönüşümü Kucaklamak” başlıklı konuşma gerçekleştirdi.

Dijital dönüşümün perakendenin yapısını değiştirdiği vurgulanan etkinlikte, iş ortaklarının başarı elde etmelerine yardımcı olacak öneriler ve yöntemler paylaşıldı. Müşteriyi tanıma, çalışanlara olanak sağlama, akıllı perakendecilik yöntemleri ve kuruma özel ürünler aracılığıyla perakendenin geleceğinin yeniden tasarlanacağının altı çizildi.