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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
BBC Türkçe
28.10.2019 - 08:22, Son Güncelleme:

Pentagon'un 10 milyar dolarlık ihalesini Microsoft kazandı

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Pentagon'un 10 milyar dolarlık ihalesini Microsoft kazandı

ABD Savunma Bakanlığı'nın (Pentagon) bilgisayar alt yapısının modernizasyonuna ilişkin 10 milyar dolarlık dev ihalesini yaklaşık iki yıllık süreç sonunda Microsoft kazandı.

Pentagon Savunma Altyapısı Müşterek Girişimi (Jedi) olarak bilinen 'bulut' ihalesi için Amazon ile Microsoft arasında büyük bir rekabet yaşanıyordu. Rekabette öne çıkan şirket ise Amazon olarak gösteriliyordu.

Pentagon'dan yapılan açıklamada 10 yıllık ihaleyi yazılım şirketi Microsoft'un kazandığı duyuruldu.

Karar süreci takip eden birçok kurum ve kişi için de şaşırtıcı oldu.

Amazon'un ihaleye girmesi rakipleri ve ABD Başkanı Donald Trump tarafından eleştirilmişti.

Şirket de kararı 'şaşırtıcı bulduklarını' söyledi.

Amazon'dan yapılan açıklamada "Yalnızca karşılaştırmalı teklifler ayrıntılı incelenseydi kesinlikle farklı bir sonuç çıkardı" dedi.

Pentagon'dan yapılan açıklamada ise 'tüm tekliflerin adil olarak değerlendirildiği' belirtildi.

Jedi nedir?

ABD Savunma Bakanlığı, eski bilgisayar ağlarını tek bir 'bulut' sisteminde toplamak istiyor.

İhaleyi kazanan Microsoft yapay zeka temelli analizler sunmanın yanı sıra gizli askeri bilgilerin toplanacağı bir sistem oluşturacak.

Yeni sistemle Jedi'ın savaş bölgelerindeki verilere ve 'bulut' sistemine daha iyi erişim sağlayabilmesi planlanıyor.

İhale neden tartışmalı?

ABD Başkanı Trump sürecin 'adil olup olmadığını' sorgulayana kadar, Amazon'un ihaleyi kazanmasına kesin gözüyle bakılıyordu.

Trump, Temmuz ayında gazetecilere yaptığı açıklamada 'Pentagon ile Amazon arasındaki ihaleye ilişkin çok sayıda şikâyet aldığını' söyledi.

Trump, diğer şirketlerinde ihalenin 'yeterince rekabetçi olmadığı' yönünde şikayette bulunduğunu söyledi ve Beyaz Saray'ın süreci 'ayrıntılı inceleyeceğini' ifade etti.

Trump, Amazon'un yanı sıra Washington Post'un da sahibi olan Jeff Bezos'u geçmişte sıkça eleştirmişti.

Wedbush Securities adlı şirketin müdürü ve analisti Dan Ives, Amazon ve diğer şirketlerin ihale kararını mahkemeye taşımalarını beklediğini söyledi.

BBC Teknoloji Editörü Leo Kelion, ABD Savunma Bakanı Mark Esper'in beklenmedik bir şekilde ihaleyi takip sürecinden çekilmesinin dikkat çekici olduğu yorumunu yapıyor.

Aylardır ihaleyi inceleyen Esper bu kararına gerekçe olarak, bir oğlunun ihaleye giren IBM'de çalışmasını göstermişti.

Kelion, bu kararla Microsoft'un Savunma Bakanlığı'ndan büyük bir bütçe alacağını söyledi.

Arabanız yolda çukuru görünce belediyeye kapattıracakHitachi Vantara tarafından geliştirilen ve henüz pilot aşamasında olan yeni bir sürücü izleme teknolojisi, yollara çıkan araçlarda önemli değişiklikler yapacak.
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