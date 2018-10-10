Pegasus ve Oracle'dan işbirliği
Pegasus Hava Yolları CIO’su Barış Fındık ve Oracle Sistemleri Türkiye, EECIS ve İsrail Bölge Direktörü Esra Ertürk, gelişen havacılık sektöründe Pegasus Hava Yolları’nın yeni dijital hizmetlerini ve müşterilerine sunulan imkanları paylaştı.
Oracle Sistemleri Bölge Direktörü Esra Ertürk, dijital ve inovasyon çağında şirketlerin bulut bilişim ile beraber yeni teknolojilere geçiş ve kullanımının, rekabette ve pazarda öncü olmaları için kaçınılmaz olduğunu önemle vurguladı. Bulut, Yapay Zeka, IoT, Blockchain, Gerçek Zamanlı Analitik, Makine öğrenimi, Kendi kendini Yöneten çözümler gibi yeni teknolojilerin kullanımı için altyapının güçlü olmasının öneminden bahsetti. Altyapısı güçlü olmayan bir kuruluşun ilerki dönemlerde sisteme eklediği yeni teknolojilerde sorun yaşabileceğini ve bunun için önceliği altyapılarına vermeleri gerekliliğine dikkat çekti.
Pegasus Hava Yolları CIO’su Barış Fındık, çok hızlı bir gelişim ve müşteri memnuniyetinin öncelikli olduğu havacılık sektörünün Türkiye’de diğer ülkelere kıyasla daha da hızlı bir şekilde büyüdüğünü ve geliştiğini vurguladı. Herkesin uçak yolculuğu yapmasna ve aynı zamanda hızlı ve katma değerli hizmetler almalarına öncelik verdiklerini belirten Fındık, dijitalleşme ile daha hızlı, daha ucuz ve müşteri menuniyetini/deneyimini ön planda tutan hizmetler sunmaya verdikleri önemi anlattı.
İşte Pegasus Hava Yollarının Yeni Dijital Hizmetlerinden örnekler;
Müşteri Destek:
Uçuş kapısı (Gate) değisikliğini anında SMS olarak müşterilere iletme,
Müşteri uçaktan indiği anda bagajının geleceği bant bilgisini iletme,
Istanbul trafiği yoğun oldugunda evden daha erken çıkın uyarısı,
Gideceği yerde hava sıcaklığında bulunduğu yere göre belirgin bir fark varsa uyarı üretme,
Müşterilerin bagaj yolculuğunda bir sorun oluşması durumunda, anında bilgilendirme ve bagaj ulaşımının sağlanması.
Kontuar:
Müşterilerin kuyrukta daha az beklemesi için; müşteri yoğunluğu, müşteri profili, muhtemel bagaj sayısı, bir PNR'da ortalama kaç kişi var gibi bilgilere bakarak optimum kontuar açma.
Kontuardaki yoğunluğu anlık yoğunluk ölçüm sistemi ile izleyip, tahminleme ve makine öğrenimi sistemiyle sürekli kendini iyileştirerek kontuarlarda sıra beklemenin en aza indirilmesi
Havaalanı işletmecileriyle blockchain altyapısı üzerinden entegre olup, havaalanındaki ekranların pgs sistemlerinden anlık veri ile beslenmesi. Gecikmelerle ilgili Müşterilere tutarsiz bilgi verilmesinin engellenmesi
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