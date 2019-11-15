Peet fidye yazılımı (Ransomware) nedir?
13 Kasım’dan beri gündemde olan Peet fidye yazılımı, STOP (Djvu) denen fidye virüsünün en yeni uzantılarından biri. Ağustos 2019 tarihinden itibaren STOP / DJVU virüsü yenilenmiş olarak karşımıza çıktı.
STOP (Djvu) V1 ve V2 olarak adlandırırsak V1 içinde olan uzantılar için çözüm geçtiğimiz günlerde bulundu. Fakat .peet uzantısı V2 için henüz bir çözüm yolu yok.
Peet genellikle torrent ya da crack’li uygulamalar üzerinden yayılıyor ve crack vb. aramalarda genelde STOP fidye virüsü içeren sahte crack dosyaları karşınıza çıkıyor.
Alınacak önlemler:
Aldığınız maillerdeki eklerin uzantılarını mutlaka kontrol edin
Şüpheli ekleri bilgisayarınıza indirmeyin
Dosyalarınızı mutlaka düzenli olarak yedekleyin
Bilgisayarınızdaki güvenlik yazılımının verdiği alarm veya uyarıları dikkate alın (İkonu Windows ekranının sağ tarafında görebilirsiniz.)
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