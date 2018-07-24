Peak Games'in son oyunu için Ryan Reynolds kamera karşısına geçiyor!
Türk teknoloji şirketi Peak Games, ABD pazarının en çok gelir elde eden oyunları arasında yer alan Toon Blast için ünlü oyuncu Ryan Reynolds‘ın kamera karşısına geçtiği yeni bir reklam kampanyası yayınladı.
Çalışma, Peak Games'in 2018 yılı için belirlediği 400 milyon dolarlık global pazarlama bütçesi kapsamında gerçekleştirildi. İş birliği, ünlü bir ismin yer aldığı, tamamen performans pazarlama bakış açısı ile tasarlanan ilk kampanya olma özelliğini taşıyor. Yapılan iş birliği ile hedef kitlenin tepkileri sonucu gelişen, her adımı derin analitik bilgiler ile ölçümlendirilebilen bir marka/ünlü isim ortaklığı gerçekleştirildi.
Her kampanyanın başlamasını takip eden 24 saat içinde, Peak Games videoların etkisini tam olarak ölçebilme, hedef kitlenin beğenisine göre reklamları geliştirerek doğru videoyu doğru kitle ile eşleştirme şansına sahip olacak. Reklam ajansı TBWA/Chiat/Day LA’in kreatif liderliğinde dokuz senaryo baz alınarak, 30’dan fazla farklı versiyon oluşturuldu.
Reklamın tüm sahneleri tanınmış yönetmen Tom Kuntz tarafından yönetilirken, yapım aşamasını MJZ ekibi üstlendi. Çalışmanın Peak Games’in 2018 yılı için belirlediği 400 milyon dolarlık global pazarlama bütçesi kapsamında gerçekleştirildiğini de ekleyelim.
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