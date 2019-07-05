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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
05.07.2019 - 14:23, Son Güncelleme:

PayU, Red Dot Payment'ın çoğunluk hissesini satın aldı

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PayU, Red Dot Payment'ın çoğunluk hissesini satın aldı

Naspers'ın ödeme ve fintech şirketi PayU, bugün Güneydoğu Asya odaklı online ödeme çözümü sağlayıcısı Red Dot Payment'ın (RDP) çoğunluk hissesini satın aldığını duyurdu.

Bu satın alımla PayU faaliyetlerini Güneydoğu Asya bölgesine taşıyarak son üç yılda fintech ve birleşme/ satın alımlar için 700 milyon dolardan fazla yatırım yapmış oluyor. 2011'de sektördeki çeşitli Fortune 500 şirketlerinde çalışmış uzmanların kurduğu RDP, Singapur'un en büyük yerli ve güvenilir online ödeme çözümleri sağlayan fintech şirketi haline geldi. Bugün RDP, Asya ve ötesindeki her büyüklükteki şirkete uygun, inovatif, güvenli ve özelleştirilmiş ödeme çözümleri sunuyor. Endonezya ve Tayland'daki ofisleriyle Güneydoğu Asya'da sürekli büyüyen RDP, online perakende, konaklama, hayır işleri ve yemek teslimatı gibi çok hızlı bir şekilde büyüyen alanlara da odaklanıyor.

Google ve Temasek'in yaptığı bir araştırmaya göre Güneydoğu Asya, dünyanın en hızlı büyüyen dijital ödeme pazarlarından biri ve 2025'e kadar toplam harcama hacminin üç kat artmasıyla 240 milyar dolar seviyesine ulaşma potansiyeline sahip. Bölgenin en büyük altı ülkesinde halihazırda 350 milyon internet kullanıcısı bulunuyor.

ABD nüfusundan bile fazla olan bu rakam, küresel satıcılar için çok büyük bir satış potansiyeli anlamına geliyor. PayU, bu anlaşmayla RDP platformlarını PayU Hub'a entegre ederek küresel satıcılara kazandıracak teklifler sunuyor. PayU, daha fazla yerel alternatif ödeme yöntemi ve bağlantı imkanı sunarak artık sınıfının en iyisi sınır ötesi ürünleri oluşturabiliyor.

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