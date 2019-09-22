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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
22.09.2019 - 12:29, Son Güncelleme:

Paylaşımlı hosting ile dedike hosting arasındaki temel farklar

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Paylaşımlı hosting ile dedike hosting arasındaki temel farklar

Pek çok şirket, çok sayıda ve çeşitte yazılımı çalıştırmak ve kullanmak için farklı barındırma (hosting) modellerini tercih ediyor. Barındırma servislerini outsource eden (dışarıdan alan) şirketlerin önünde, çok genel bir gruplamayla, iki seçenek bulunuyor: Paylaşımlı hosting ve dedike hosting. Kullanan işletmenin büyüklüğü ve ihtiyaçlarına bağlı olarak farklı avantajla içerebilen bu barındırma modellerinin arasındaki temel farklara gelin birlikte bakalım.

Yerel bulut e-posta sağlayıcısı Uzman Posta’nın Kurucu Genel Müdürü Gökalp Çakıcı, 7 maddede durumu açıklıyor:

1. Dedike sunucu, sadece sizin web sitenizi veya dijital servislerinizi barındıran sunucudur. Yani sunucunuzun tüm disk alanı ve bant genişliği sadece sizin kullanımınıza atanmıştır. Paylaşımlı sunucudaysa, adı üstünde, kullandığınız sunucuyu sizinle paylaşan başka işletmeler vardır. Size ayrılan disk alanı ve bant genişliği sınırlıdır; limitlerini aştığınızda ekstra ücretlerle karşılaşırsınız. Üstelik bu kotalardan bağımsız olarak bazı paylaşımlı servis sağlayıcılarda sunucuya yüklenebilecek medya türü veya yazılımlarla ilgili kısıtlamalar/engeller de bulunabilir.

2. Bir sunucunun çalıştırılıp işletilmesi elbette masraflıdır. Bu masrafları başkalarıyla paylaşmak sizin maliyetlerinizi düşürür. Yani ihtiyacınızı karşılayacak kadar alan ve bant genişliği sunan paylaşımlı servis özellikle yeni girişim ve KOBİ’lerin bütçelerine daha az yük getirir. Öte yandan dedike sunucunun işletilmesi için harcanacak tüm para tek bir kullanıcının cebinden çıkar.

3. Elbette dedike hosting için harcanan daha yüksek para karşılıksız değildir. Sunucunun tamamını kullanan işletme, daha fazla operasyon esnekliğine, web trafik yönetim ve müdahale araçlarına, sunucuyu ihtiyaçlarına paralel olarak konfigüre etme ve kendi yazılımlarını istediği zaman sunucuya kurup kaldırma şansına sahip olur.

4. Paylaşımlı hosting yönetimi için kullanıcı işletmenin kendi bünyesinde teknik ekip oluşturması gerekmez. Çünkü paylaşımlı sunucunun barındırıldığı şirket, eğer güvenilir ve profesyonel bir şirketse, belirli tüm sunucu bakım, güncelleme ve teknik müdahaleleri yapmakla yükümlü olur. Ancak elbette bu da sizin kontrol ve manevra alanınızın oldukça dar olması demektir. Dedike modeldeyse sunucunuzun kontrolü büyük çapta size aittir ve kurulum, bakım, işletme, güncelleme gibi hemen hemen tüm işlemler için muhtemelen kendi bünyenizde birkaç kişiyi bu işe atar, işleteniz büyükse bir IT bölümü oluşturur veya servis sağlayıcınızın verebileceği ekstra bakım ve müdahale servislerine abone olursunuz.

5. Paylaşımlı sunucuları size kullandıran şirket, sunucularının güvenliği için firewall ve diğer güvenlik uygulamaları ve yazılımları kurmak, bunları kesintisiz olarak çalıştırmak ve düzenli olarak güncellemek zorundadır. Böylece müşterilerine emniyetli ve istikrarlı bir online çalışma alanı yaratabilir. Dedike sunucudaysa güvenlik önlemleri tamamen kullanıcının sorumluluğunda olur. Sunucunuzu barındıran şirket sadece sunucuya elektrik gitmesinden ve kasanın fiziksel sağlamlığından sorumludur, o kadar. Ancak öte yandan dedike sunucular, paylaşımlı sunuculara kıyasla virüslere, zararlı ve casus yazılımlara daha az hedef olur, çünkü saldırganların iştahını kabartabilecek çok sayıda ve çeşitte sunucu komşusu yoktur; ayrıca güvenlik güncellemelerini daha hızlı ve düzenli şekilde yapabilir.

6. Sunucuyu paylaştığınız bir başka web sitesi, Google başta olmak üzere arama motorlarının onaylamadığı, yasadışı satış, yasadışı propaganda, spam mail yayını gibi faaliyetlerde bulunuyorsa kara listeye alınabilir ve bu ceza sizin web sitenizi de etkileyebilir. Özetle kötü komşu yüzünden sizin IP’leriniz de mimlenebilir. Dedike sunucuya sahipseniz, ve yukarda bahsi geçen faaliyetlerde bulunmuyorsanız, IP adreslerinizin kara listeye alınması neredeyse imkansızdır.

7. Sunucu paylaştığınız komşularınızın bazılarında yaşanabilecek ani trafik ve işlem patlaması, zaten sınırlı olan sunucu bant genişliğini işgal edebilir, bu da sizin web sitenizin yüklenmesinde ve tepki sürelerinde gecikme ve kesintilere neden olabilir. Bu konuda sizin yapabileceğiniz fazla bir şey yoktur. Özetle komşunuz aniden popüler olursa trafik tıkanıklığıyla karşı karşıya kalabilirsiniz. Dedike sunucuda tüm disk alanı ve bant genişliği size tahsisli olduğundan bu tip sürprizlerle karşılaşmazsınız.

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