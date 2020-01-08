Patlayıcı tehdidine karşı yeni çözümler geliyor

TÜBİTAK Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi (BİLGEM), güvenli haberleşme ve savunma sistemleri alanında yeni teknolojiler geliştirerek, bunları başta güvenlik güçleri olmak üzere ihtiyaç sahibi kurum ve kuruluşların hizmetine sunuyor.

TÜBİTAK BİLGEM aynı zamanda katıldığı uluslararası organizasyonlarda kabiliyetlerini sergileyerek, dost ve müttefik ülkelerin söz konusu alanlardaki ihtiyaçlarını karşılama konusundaki iddiasını ortaya koyuyor. Kurum son olarak Kuveyt'teki Körfez Savunma ve Havacılık Fuarı'nda ürünlerini sergiledi.

TÜBİTAK BİLGEM Savunma İş Geliştirme Birim Müdürü Yusuf Celalettin Duru, AA muhabirine, güvenli haberleşme ve savunma sistemleri alanındaki çalışmalarına ilişkin açıklamada bulundu.

Duru'nun verdiği bilgiye göre, Emniyetli IP Terminal MİLSEC-4, IP ağlarda yeni nesil güvenli haberleşme (ses, veri ve görüntü) için güncel bir çözüm sunuyor. Gigabit Ağ Güvenlik Cihazı AGC-G ise güvensiz ağlar üzerinden haberleşen IP yerel alan ağları arasındaki trafiğin, ağ katmanında güvenliğini sağlıyor. Cihaz, yerel alan ağıyla yönlendirici arasına bağlanıyor ve bir güvenlik geçidi oluşturuyor.

Patlayıcı tehdidine karşı Ozan ve Alper

TÜBİTAK BİLGEM, savunma sistemleri alanında katlanabilir mayın dedektörünü geliştirdi. Dünyadaki en hafif metal mayın dedektörü olan ve göreve hazır hale getirilen Ozan'ın kullanımı, imzalanacak sözleşmeler kapsamında yaygınlaştırılacak.

Ozan, güvenlik güçlerinin sınır içi ve ötesi intikal bölgelerinde mayın/EYP aramasını hızlı, kolay ve yüksek doğrulukta yapabilmesini sağlıyor.

Elde Taşınabilir Mayın Tespit Sistemi-3 (ETMTS-3/Alper) ise metal mayının yanında metal olmayan patlayıcıları da algılıyor, her iki ihtiyacı karşılayabilir olması açısından dünyadaki muadilleriyle rekabet edebilir bir ürün özelliği taşıyor. ETMTS-3, metal dedektöre ve yere nüfuz eden radar algılayıcılara sahip bulunuyor. Bu dedektör ve radar algılayıcılar ayrı ayrı ya da eş zamanlı çalışabiliyor. Sistem, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Türk Silahlı Kuvvetlerinde kullanılıyor.

Türk teknolojisi ürünü cihazlar

Duru, söz konusu ürün ve çözümlerin TÜBİTAK BİLGEM'in çalıştığı konuların küçük bir bölümünü oluşturduğunu söyledi.

Söz konusu cihazların Türk teknolojisi, Türk mühendisi ve devletin sermayesiyle proje olarak yapıldığını belirten Duru, "TÜBİTAK BİLGEM'de şu anda 1700 civarında kişi çalışıyor. Bunun 1000'den fazlası mühendis ve çoğu doktoralı. Bunlar tamamen Türk katkılarıyla yapılan sistemlerdir." dedi.

Mayın ve patlayıcı tespitine yönelik çalışmaların sürdüğü bilgisini veren Duru, şunları kaydetti:

"Dedektörlerin araca ve robota takılı olanları üzerinde de kardeş firmalarımızla çalışmaktayız. Yakın zamanda bunları da devreye sokup Türk Silahlı Kuvvetleri ve emniyet güçlerimizin hizmetine vereceğiz ve can kayıplarını inşallah en aza indireceğiz."