Patlayan iPad yüzünden kocam öldü dedi, Apple'a dava açtı
Apple beklenmedik bir davayla gündeme geldi. Kocasının patlayan iPad yüzünden öldüğünü iddia eden kadın ABD'li şirkete dava açtı.
Son zamanlarda karşılaştığı davalarla şaşırtan Apple'a bir darbe daha geldi. ABD'de yaşayan Julia Ireland Meo ismindeki kadın, kocasının ölüm sebebi olarak yangın anında patlayan iPad olduğunu öne sürünce dev şirketle arasında yasal süreç başlattı.
Meo, 2 yıl önce bir yangın sonucunda kocasını kaybetmişti. Gerçekleşen olayın üzerinden 2 yıl geçtikten sonra meydana gelen yangının patlayan iPad sonucunda oluştuğunu iddia eden kadın, cihazın kutusunda ve üzerinde yeterli uyarının yer almadığını belirtince ABD'li şirkete dava açtı.
Yaralama ve patlama konusunda pek gündeme gelmeyen Apple, gelecek günlerde davanın ilk celsesi ile beraber suç duyurusunda bulunan kadınla karşılaşacak. Kadının davayı neden iki senenin ardından açtığı ise merak konusu.
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