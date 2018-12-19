Patlamayı engelleyen motorun yerlisi üretildi

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerTeknoloji HaberleriPatlamayı engelleyen motorun yerlisi üretildi
GeriTeknoloji Patlamayı engelleyen motorun yerlisi üretildi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Teknoloji
19.12.2018 - 13:05, Son Güncelleme:

Patlamayı engelleyen motorun yerlisi üretildi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Patlamayı engelleyen motorun yerlisi üretildi

İstanbul'da 1977 yılından beri faaliyet gösteren, 80 ülkeye çeşitli modellerde motor ve pompa ihracatı gerçekleştiren bir firma, patlayıcı gaz, buhar ve toz bulunan ortamlarda kullanılan ve bu ortamlarda olası infilakların önüne geçen elektrik motorları olarak bilinen "exproof motor"un yerlisini üretti.

Bursa'daki bir fuara söz konusu ürünün tanıtımı için gelen firma yöneticilerinden Ceyda Mesut, yaptığı açıklamada, asenkron, brülör, vibrasyon ve flanşlı motorlar ile devir daim pompalarının üretimini gerçekleştirdiklerini belirtti.  

Mesut, özellikle boryağ devridaim pompa imalatında iddialı olduklarını vurgulayarak, yaklaşık 80 ülkeye ihracat yaptıklarını anlattı. 

Yaklaşık 2 yıl önce exproof motor üretmeyi başardıklarını ve geçen yıl seri üretime geçtiklerini anımsatan Mesut, şöyle konuştu:

"Türkiye'nin ilk ve tek exproof motorlarını biz üretiyoruz. Exproof motorlar tehlikeli gaz ve tozlu ortamlardaki elektronik aletlerde kullanılıyor. İş güvenliği kapsamında yeni yönetmeliklerle bu motorların kullanımı zorunlu kılındı. Genelde mahsul ofislerinde tercih ediliyor. Eğer ortamda patlayıcı gaz varsa patlamanın klemens kutusunun dışına çıkmasını engelleyerek ortamın güvenliğini sağlamaktadır."

"Yabancı markaya göre yarı yarıya ucuz"

 Mesut, yerli exproof motor üretiminin çıkış noktasına da değinerek, şunları kaydetti:

"Bizim üretimimizde olan exproof pompa vardı ancak üzerindeki motor yabancı markaydı. Yerli üretici olmadığı için de bu motoru çok pahalıya alıyorduk. Bir gün artık dedik ki 'Bizim bunu üretmemiz gerekiyor.' Biz de bu ihtiyacı görerek üretime başladık. Yabancı bir markaya göre yarı yarıya daha ucuz üretim gerçekleştiriyoruz. Böylelikle maliyetimiz de düştü."

"Bulgaristan, İtalya ve Belarus'a motor gönderdik"

Geçen yıl seri üretime geçtikleri motorda satışların iyi gittiğini anlatan Mesut, "İhracatımız az da olsa başladı ama önce iç piyasanın taleplerini karşılamaya çalışıyoruz. Geçen yıl satışta bin adedi geçtik. Bu yıl artarak devam ediyor. Her ay 100 motorun üzerinde satış gerçekleştiriyoruz." dedi.

Mesut, şu an 2 farklı exproof motor üretimi gerçekleştirdiklerini dile getirerek, "Sadece fan üreticileri için bir motor daha çıkaracağız. Onun dışında motoru bizden alıp kendi fanlarını takarak ihraç gerçekleştiren müşterilerimiz de var. Bulgaristan, İtalya ve Belarus'a motor gönderdik. Diğer ürünlerin satışında Almanya, Danimarka, Finlandiya ve Fransa kuvvetliyiz. Bu pazarlara motor satmak için çalışmalarımız sürüyor." ifadelerini kullandı.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

PUBG Mobile için karlı harita Vikendi yayında!

Instagram'ın Hikayeler özelliğinde önemli değişiklik

Samsung Galaxy S10'un yeni görüntüleri ortaya çıktı

Washington Başsavcılığı 'veri skandalı' nedeniyle Facebook'a dava açtı