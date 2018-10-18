Path of Heroes dünyaya açılıyor
Tricksy Games ve Mora Labs’in işbirliği ile hazırlanan ve zekaya dayalı bir sisteme sahip mobil strateji oyunu P.A.T.H, Türkiye’de ilgi görüyor. Yatırım planları kapsamında şirket, Türk yapımı mobil taktik ve strateji oyununu Avrupa, Amerika, Brezilya ve Orta Doğu pazarına duyurmayı hedefliyor.
Piyasaya sunulduğu ilk günden itibaren Google Play’deki strateji oyunlarının arasında P.A.T.H. (Path of Heroes), en çok indirilen uygulamalarda liste başı oldu.
Türkiye’de büyük ilgi gören mobil strateji oyunu, en çok konuşulan oyunlar arasında yerini aldı.
Tüm bu gelişmeler ile birlikte yapımcı şirket, şimdi de Almanya, Fransa, İngiltere, İtalya gibi Avrupa ülkelerinin yanı sıra Amerika, Rusya, Ukrayna, Hindistan, Malezya ve MENA (Orta Doğu ve Kuzey Afrika) bölgesinin de dahil olduğu birçok ülkeye mobil strateji oyununu tanıtmak için hazırlıklara başladı.
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