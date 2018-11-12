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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
12.11.2018 - 06:55, Son Güncelleme:

Pas önleyici çözelti binaların ömrünü arttıracak!

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Pas önleyici çözelti binaların ömrünü arttıracak!

Düzce Üniversitesi'nde (DÜ) görevli akademisyenler, hem beton içine konulan demirin ömrünü uzatmak hem de yapıların depreme dayanıklılıklarını artırmak amacıyla "pas önleyici çözelti" geliştirdi.

Depreme dayanıklı yapılar üzerine çalışan DÜ Mühendislik Fakültesi makine ve inşaat bölümü akademisyenleri Doç. Dr. Hüsnü Gerengi ve Prof. Dr. Yılmaz Koçak, fakültenin korozyon laboratuvarında yapılan deneylerde, ürettikleri "Ekolojik Korozyon İnhibitörleri" ile paslanmanın önüne geçmeyi başardı.

Uzun soluklu denemeler sonucunda başarıya ulaşan akademisyenler, Bilimsel Araştırma Projeleri'ne (BAP) başvurarak destek aldı.

TÜBİTAK'a da gönderilen projenin ön onayı alındı. Çözeltinin kısa sürede üretim aşamasına geçilerek inşaat sektöründe kullanılması hedefleniyor.

"İnşaat demiri zamanla paslanıyor ve dayanıksızlaşıyor"

DÜ Mühendislik Fakültesi Makine Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hüsnü Gerengi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 1999 yılında Marmara ve Düzce depremlerinin yaşandığını ve bunun ülke için acı tecrübe olduğunu söyledi.

Yapıların yıkılma nedenleri konusunda çeşitli çalışmalar yaptıklarını anlatan Gerengi, "Binaların yüzde 70-80'i arasında yıkılma nedeninin, donatı içerisinde bulunan demirin paslanması olduğu ispatlandı. Biz de beton içerisindeki donatının korozyon mekanizmasını yavaşlatma üzerine bilimsel çalışmalar yürüttük. Çalışmalarımızı inşaat bölümündeki hocalarımızla yürüttük. Onlar bize günümüz standartlarına uygun beton döküyor, biz de bu betonun içerisindeki donatının ömrünü hesapladık." diye konuştu.

Gerengi, bütün metalik malzemelerin atmosferik olaylar ve kimyasal etkileşimlerden dolayı ilk halleri olan mineral haline dönmek istediğini anlatarak, bunun inşaat sektöründe kullanılan donatı için de geçerli olduğunu kaydetti.

İnşaat demirinin, her ne kadar betonda kullanılsa da zamanla dış etkenlerden kaynaklı paslandığına ve dayanıksızlaştığına işaret eden Gerengi, şöyle devam etti:

"Zamanla inşaat betonunun içinde bulunan donatı kütle kaybına uğruyor. Bu yıpranma binada mukavemet sıkıntısına neden oluyor. Şu anki betonarme binalarda ciddi manada ömür kısalması oluyor. Bundaki en önemli faktör korozyondur. Bu konuda birçok yayın yaptık. Artık endüstriye ve ülke ekonomisine katkıda bulunmak için çabalıyoruz. Katma değer üretecek ürünler peşindeyiz. Ürettiğimiz 'Ekolojik Korozyon İnhibitörleri'ni beton hazırlanırken karışım suyuna katarak korozyon mekanizmasını yavaşlatmayı amaçlıyoruz. Bunu başardık ve deneylerle de sabitledik. Bunla ilgili geçmişte de çalışma oldu ancak çok sınırlı."

"Deniz kıyısındaki kentlerde ürünü kullanmayı hedefliyoruz"

Gerengi, şu an Ar-Ge çalışmaları yürüttüklerini, sonraki süreçte ürün geliştirme aşamasına geçeceklerini belirterek, "İleride tüm beton santralleri ve inşaat firmalarıyla ürünü kullanmaya çalışacağız. Özellikle deniz kıyısındaki kentlerde yapılan binalar ve hava kirliliğine maruz kalan bölgelerde ürünü kullanmayı hedefliyoruz." dedi.

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